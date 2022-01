Skyrim, 10 anni dopo i fan discutono di una “stramberia” mai chiarita

Skyrim ha da poco celebrato il suo 10° anniversario, consegnando così il gioco open world di Bethesda alla storia: nonostante questo, ci sono ancora alcune questioni lasciate in sospeso tra i fan.

In questi anni il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls ha fatto discutere per i motivi più disparati, a cui ora se ne aggiunge uno davvero molto particolare.

Del resto, parliamo di un classico che, come vi abbiamo raccontato su queste stesse pagine, ha segnato il mercato dei giochi di ruolo di matrice fantasy, sia nel bene che nel male.

Tralasciando per una volta le classiche mod, come quella in grado di trasformare Skyrim in un vero e proprio sparatutto, i fan ora stanno parlando di una vera e propria “stramberia” del gioco, se così possiamo definirla.

Come riportato su Reddit, in molti si stanno domandando perché – in tutto il mondo di gioco – non ci sono bambini non appartenenti alla razza umana.

Come fatto notare da alcuni giocatori, probabilmente si tratta solo ed esclusivamente di una scelta di sviluppo/design del gioco o, perché no, di una semplice dimenticanza.

Dal punto di vista della storia ci dovrebbero essere bambini elfi scuri nei bassifondi di Windhelm, bambini orchi nelle roccaforti e anche bambini khajit nelle carovane o in città come Solitude o Riften.

I bambini elfi alti avrebbero avuto poco senso visto e considerato non c’è una grande comunità di queste razze in Skyrim, mentre i piccoli argoniani in genere non si avventurano all’esterno fino a quando non raggiungono una maggiore età, oltre al fatto che la maggior parte degli elfi alti non vivono nemmeno nella regione.

Alcuni utenti accennano all’utilizzo di vere e proprie mod per ovviare a questo “problema”, più che altro legato alla scelta – discutibile o meno – di dare vita a pochi modelli poligonali per quanto riguarda i bambini della varie razze presenti nel gioco.

Nel mentre, avete letto che qualcuno ha scovato un prologo “alternativo” di Skyrim ma ha finito per “rompere” il gioco?

Ma non solo: c’è anche chi continua a scoprire segreti nei puzzle del titolo Bethesda dopo ben 10 anni, lasciando trasudare la grandezza di un progetto senza tempo.

Infine, sempre parlando di stranezze, un giocatore è riuscito portare a termine l’avventura principale usando solo la canna da pesca.