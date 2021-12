Skyrim è ancora sorprendente: segreto scoperto in un puzzle dopo 10 anni

Nonostante siano ormai passati 10 anni dal lancio del capitolo originale, Skyrim continua ancora oggi a conquistare e sorprendere i giocatori con piccoli ma importanti dettagli, rimasti inosservati a lungo.

Il lancio di Skyrim Anniversary Edition, la versione realizzata per festeggiare il decimo compleanno del capolavoro di Bethesda, ha permesso infatti a tanti nuovi utenti di scoprire che cosa ha reso il quinto capitolo di The Elder Scrolls così speciale.

Un gioco talmente ricco di segreti che alcuni di questi stanno venendo scoperti soltanto negli ultimi giorni, come già accaduto nel caso di una nuova abilità.

Questa volta i fan hanno però deciso di osservare con maggiore attenzione uno dei puzzle dell’avventura, scoprendo un dettaglio molto utile per la sua risoluzione.

L’utente Reddit CluckenDip ha infatti notato che l’enigma con gli ornamenti roteabili e raffiguranti diversi animali nascondono un simbolo sulla base che serve a indicare la direzione scelta dal giocatore (via Game Rant).

La freccia in questione serve a rendere più facile comprendere qual è il fronte dell’emblema da noi scelto, che in base al disegno potrebbe non sempre risultare un’informazione ovvia da recepire.

Dato che non si tratta però di un simbolo perfettamente visibile, tantissimi utenti non sono mai riusciti a notarlo durante le loro prime run di Skyrim, sottolineando di essere riusciti a scoprire questo segreto solo 10 anni dopo l’uscita.

Nei commenti al post, che potrete vedere di seguito con il relativo screenshot che svela il dettaglio sfuggente, sono tantissimi i giocatori che hanno anche loro ammesso di averlo scoperto soltanto ora o, se l’avevano notato da soli, di avere impiegato molteplici run prima di osservarlo.

È sorprendente dunque notare che dopo 10 anni il capolavoro di Bethesda continui ancora oggi a invogliare i giocatori a riscoprire ogni suo dettaglio, andando a caccia di segreti che, con molta probabilità, sono passati inosservati agli occhi dei fan.

Nel caso siate curiosi di scoprire quale sia la versione migliore di Skyrim Anniversary Edition, un video ha messo a confronto le edizioni per PS5 e Xbox Series X.

La grande rigiocabilità del titolo è stata aiutata nel corso degli anni anche dalle molteplici e folli mod: una di queste ha introdotto i lockdown proprio come nel resto del mondo reale.