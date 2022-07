Silent Hills P.T. «rivive» a suo modo in un gioco Xbox e PC

Era il lontano 13 agosto 2014 quando, a sorpresa, Hideo Kojima salì sul palco della Gamescom per svelare di aver reso disponibile una demo giocabile di un titolo horror al quale stava lavorando con Guillermo Del Toro: battezzata P.T. come diminutivo di Playable Teaser, la demo era nientemeno che un assaggio del nuovo Silent Hills.

In seguito al divorzio tra Kojima e Konami, il publisher nipponico autore di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) rimosse P.T. da PlayStation Store, con il risultato che il teaser giocabile è oggi perduto per sempre.

Ora, dopo essere stato “resuscitato” in un titolo Ubisoft diversi mesi fa, P.T. è ora tornato nuovamente grazie all’ingegno dei fan.

Come riportato anche da PC Games N, infatti, Silent Hills/P.T. è rinato su PC grazie a un intraprendente giocatore di Halo Infinite, il titolo disponibile anche su console Xbox Series X|S, il quale ha preso l’horror e lo ha ricreato utilizzando la modalità Forge.

Affrontare Lisa, l’orribile fantasma di P.T., è anche in questo caso un’esperienza assolutamente terrorizzante, anche se questa volta il protagonista sembra armato fino ai denti grazie alle pistole e ai fucili di Halo.

Ciononostante, tutti i dettagli inquietanti di P.T. – inclusa l’illuminazione ambientale, il pianto del neonato combinato con l’effetto sonoro della radio che si ripete in continuazione – sono presenti e assolutamente terrorizzanti.

È un peccato che il livello non si svolga in loop come l’originale, ma a quanto pare il fan non ha intenzione di fermarsi, continuando a migliorare e correggere questo suo progetto realmente particolare.

