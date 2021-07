P.T. rivive ufficialmente in un gioco Ubisoft (e ci sono le prove)

Il leggendario P.T. è entrato nell’immaginario collettivo: la terrorizzante demo del gioco, battezzata Playable Teaser, ossia teaser giocabile, immergeva il giocatore in contesto davvero terrorizzante.

Trattandosi del primo antipasto di quello che avrebbe dovuto essere il reboot della saga di Silent Hill, il gioco era realizzato da Hideo Kojima e Guillermo Del Toro.

Purtroppo, il progetto venne poi abbandonato gettando i fan della saga Konami nello sconforto più assoluto.

Nonostante si parli di uno o più capitoli di Silent Hill attualmente in lavorazione, è improbabile che “quel” P.T. possa mai rivedere la luce.

Ora, però, qualcuno si sarebbe accorto che Watch Dogs Legion Bloodline ha al suo interno un Easter Egg decisamente inquietante e affascinante allo stesso tempo.

Questi sembra infatti fare esplicito riferimento proprio alla demo di Silent Hills di Hideo Kojima, come riportato da The Gamer.

Attenzione: seguono piccoli spoiler su Watch Dog Legion. Proseguite a vostro rischio.

Questo apparente omaggio è stato avvistato nulla durante una missione di fine DLC, chiamata “Bury Your Dead”.

Questa vede il nipote di Aiden Pearce, Jackson Pearce, immergersi nella mente di Aiden per aiutarlo a riprendersi da un incidente.

Ad un certo punto della missione, Jackson verrà inviato in una villa infestata che rappresenta la psiche di Aiden, incapace di affrontare la morte di Lena prima dell’originale Watch Dogs.

Nel momento in cui il giocatore varcherà la soglia di una delle porte della casa, inizierà un vero e proprio loop in tutto e per tutto identico a quello visto in P.T..

Ma non solo: la disposizione della casa è esattamente la stessa della demo Konami, con la prima area con gli orologi, la seconda con una scrivania piena di oggetti alla rinfusa e un altro corridoio che conduce al seminterrato.

Appaiono anche scrivanie e oggetti nello stesso, identico posto in cui si trovavano in P.T., oltre a inquietanti disegni di occhi sul muro e vari dipinti decisamente inquietanti.

Verso la fine del secondo corridoio, è possibile persino udire una voce gracchiante proveniente da un telefono.

