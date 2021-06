Abandoned è il nuovo Silent Hill? Konami getta benzina sul fuoco

Abandoned è una delle esclusive PS5 più chiacchierate del momento, in particolar modo a causa del supposto (ma più volte smentito) coinvolgimento di Hideo Kojima.

I fan del game director nipponico aspettano una nuova opera dopo il divisivo (ma pur sempre ottimo) Death Stranding, e sono pronti ad affidarsi a qualsiasi indizio, compresi i più labili, per continuare a sperare.

Il team di Blue Box Game Studios ha più volte negato qualsiasi partecipazione di Kojima, dichiarando apertamente la sua totale estraneità al progetto, ma in qualche occasione lo ha fatto con una punta di ambiguità.

I sospetti sono inevitabilmente aumentati, ma per fare luce (si spera definitivamente) sul mistero basterà aspettare martedì 22 giugno, data di lancio di un’applicazione che ha il compito condurre i giocatori alla visione di un nuovo trailer.

Adesso, ulteriori novità arrivano dallo shop di Konami, il quale ha anticipato l’arrivo di nuovo merchandise a tema Silent Hill tramite un’immagine che ha scatenato le teorie dei fan.

A un primo sguardo, non sembrano emergere elementi nettamente legati a un nuovo episodio o a un reboot della saga, e tantomeno al già citato Abandoned; ma effettivamente c’è qualcosa di strano.

Come segnalato nel seguente tweet, alcuni elementi potrebbero essere letti in una chiave diversa, che ha condotto gli utenti a intravedere un messaggio nascosto (via TheGamer):

The recent @KonamiShop announcement has something fishy about it.

The 'SI' is from SH1's title

The 'lent' is from SH2's title

The 'Hi' is from SH3's title and

The 'll' is from SH4's title

Are they teasing a @SilentHill 5?

The logo is aligned seems to show something is missing. pic.twitter.com/HmswR84Cqq

— Resident Evil Central (@REcountdown) June 20, 2021