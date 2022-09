Silent Hill, il reveal sarebbe imminente: spuntano nuove conferme importanti

Potrebbe ormai essere quasi giunto il momento di tornare a vedere in azione Silent Hill: nelle ultime ore sono infatti emerse importanti conferme riguardo novità che Konami ha iniziato a preparare per i prossimi giorni.

Da diverso tempo i fan stanno attendendo notizie ufficiali riguardo un revival della celebre saga horror (potete recuperare la HD Collection su Amazon) e, se le ultime indiscrezioni fossero confermate, sembrerebbe che l’attesa stia per finire.

Durante la scorsa giornata vi avevamo infatti segnalato come questa possibilità era emersa dopo la pubblicazione della line-up del TGS 2022 di Konami, che segnalava l’apparizione di un capitolo non annunciato appartenente a un’amata saga.

Un report di VGC avrebbe poi svelato che si tratterebbe di una raccolta remastered dei primi capitoli di Metal Gear Solid, ma stando a quanto riferito dal giornalista Andy Robinson potrebbe esserci spazio anche per un nuovo Silent Hill ben prima del previsto.

L’editor-in-chief di VGC ha infatti segnalato ai propri follower di aver saputo da diverse fonti che «un reveal di Silent Hill potrebbe arrivare prima» di quanto avesse inizialmente segnalato nei suoi report.

I dettagli sono tuttavia molto vaghi e non sappiamo quando sarà effettivamente svelato, né se farà la sua effettiva comparsa al Tokyo Game Show: tuttavia è intervenuto sulla questione anche Jeff Grubb, che ha suggerito un reveal a settembre, salvo poi ammettere che la sua era soltanto una presa in giro.

In ogni caso, sembra che i fan di Silent Hill non possano fare altro che tenere gli occhi aperti e attendere con pazienza quelli che saranno i prossimi sviluppi: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità o comunicati ufficiali e, nel frattempo, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Segnaliamo che anche il regista di un nuovo film avrebbe già confermato l’imminente rilancio del franchise con nuovi videogiochi, anche se il publisher non ha mai commentato la notizia.

Inoltre, alcuni mesi fa un noto insider aveva pubblicato i primi screenshot di un nuovo gioco, poi rimossi a causa di violazioni del copyright: vedremo se il Tokyo Game Show 2022, che ricordiamo si svolgerà dal 15 al 18 settembre, sarà il palcoscenico giusto per vedere in azione l’atteso revival.