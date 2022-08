Konami annuncerà un nuovo gioco di “una serie amata in tutto il mondo”

Sembra proprio che Konami si sia ricordata che, tra le tante cose, produce anche videogiochi, e farà un annuncio proprio in questo senso durante il Tokyo Game Show 2022.

Il publisher di saghe immortali come quella di Metal Gear sembra che farà tornare proprio una delle sue serie leggendarie.

Anche se ora l’unico focus di Konami, anche su Steam, al momento è eFootball, la nuova generazione del calcio nipponico che, tra alti e bassi, ogni tanto porta a casa delle squadre in esclusiva.

Mentre Konami, di recente, ha espresso la volontà di tornare su Steam con tantissimi vecchi e “nuovi giochi”, qualunque cosa significhi, si preparerà anche per un grande annuncio.

In queste ore l’azienda nipponica ha annunciato la sua presenza al Tokyo Game Show 2022, nel quale presenterà un annuncio potenzialmente importante.

La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale di Konami, e VGC riporta alcune indiscrezioni su quella che potrebbe essere l’entità dell’annuncio in sé.

Konami ha specificato che sarà uno spettacolo di 45 minuti che si terrà il 16 settembre intitolato “annuncio di una nuova release Konami”.

Verrà invitato anche Yuki Kaji, attore e doppiatore, come ospite a rappresentanza dei fan di “una serie amata in tutto il mondo”, che sarà oggetto dell’annuncio.

Una fonte editoriale ha detto a VGC che il reveal potrebbe essere correlato a un progetto più piccolo, e non ai famigerati revival pianificati da Konami per Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid.

A fargli eco è Dusk Golem, il noto insider, che afferma con assoluta certezza che l’annuncio riguarderà delle nuove remastered (e non remake) dei primi tre Metal Gear Solid.

(1/2) Alright, VGC seemed to have shared it, so I'll talk about it: https://t.co/Un4dP1htpr

VGC talks about Metal Gear Solid 1-3 Remasters (not remakes), new remastered version. I know that to be 100% true, I had heard that for a fact (and not surprised I'm not the only one who

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 31, 2022