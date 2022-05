Silent Hill sta per tornare? Spuntano i primi screenshot dei nuovi capitoli

La lunga attesa dei fan per nuovi capitoli di Silent Hill potrebbe essere stata ripagata: un noto e affidabile insider ha infatti condiviso in queste ore i primi dettagli relativi a un nuovo progetto in lavorazione.

La storica saga survival horror di Konami è infatti assente dalle scene da ormai troppo tempo, ma forse sta per arrivare il momento di tornare ad affrontare nuove inquietanti esperienze videoludiche.

Le voci su nuovi episodi si rincorrono ormai da molteplici settimane: ricordiamo infatti che lo scorso anno un report aveva già svelato che nuovi capitoli sarebbero in lavorazione presso studi esterni, insieme a un possibile remake di Metal Gear Solid 3.

A confermare questa ipotesi sarebbe stato il celebre insider Dusk Golem, conosciuto per i suoi affidabili leak sul franchise di Konami e su Resident Evil, che ha svelato ai propri follower come ci sarebbe più di un Silent Hill attualmente in fase di sviluppo.

In queste ore ha anche condiviso quelli che sarebbero i primi screenshot del gioco, oltre a un concept art della produzione, sul proprio account Twitter, salvo poi venire rimossi pochi istanti dopo per una richiesta DMCA per violazione del copyright.

(1/2) are a bit dated, from 2020, so maybe this project looks a bit different now. But what I'm choosing to share. I know many will doubt this, but I have a lot of private proof to show this is real, & as always, I continue to wait on the Silent Hill game reveal. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022

Tutte le immagini in questione sono state tuttavia salvate prima che fossero rimosse dalla community di ResetEra: potete recuperarle al seguente indirizzo.

Il fatto che le immagini in questione siano state rimosse non dall’insider, ma solo da Twitter in seguito a un DMCA, potrebbero dunque essere interpretate come una potenziale e clamorosa conferma che almeno un nuovo capitolo di Silent Hill sarebbe effettivamente in sviluppo.

Dusk Golem ha comunque voluto sottolineare che tutto il materiale entrato in suo possesso risalirebbe al 2020, dunque è altamente probabile che il titolo finale possa rivelarsi molto diverso. Al momento non sappiamo quali sarebbero gli sviluppatori incaricati, ma l’insider aveva anticipato che Masahiro Ito sembrerebbe non essere stato direttamente coinvolto nel progetto, pur avendo realizzato una concept art.

Inoltre, naturalmente non possiamo sapere con assoluta certezza se il nuovo Silent Hill sia effettivamente in arrivo, dato che non è arrivato alcun comunicato ufficiale da parte di Konami: vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni e vi terremo costantemente aggiornati con tutte le ultime novità.

Sicuramente si tratterebbe di un ritorno molto gradito, considerando che Konami attualmente sta promuovendo il franchise soltanto con gadget come i nuovi skateboard.

Un ulteriore indizio sul ritorno della saga era già arrivato negli scorsi mesi, quando il publisher aveva misteriosamente deciso di rinnovare il copyright della sua IP horror.

Chissà se ricomparirà anche l’iconico Pyramid Head, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni del suo celebre artista: ha confessato che non avrebbe mai voluto crearlo.