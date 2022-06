Silent Hill, il Fan Remake in Unreal Engine 5 esiste davvero

Da mesi (o forse sarebbero meglio parlare di anni) si vocifera della possibilità di vedere un nuovo capitolo della saga di Silent Hill, sebbene Konami non abbia al momento rivelando alcunché.

Una serie di immagini tratte da un (presunto) nuovo progetto legato alla saga (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) hanno fatto sognare i fan.

Ora, tra una conferma del nuovo gioco e un’altra, gli appassionati hanno deciso di portarsi avanti, realizzando il loro remake di Silent Hill.

Quindi, dopo il recente concept trailer in Unreal Engine 5 del primo capitolo, è il turno di un progetto ancora più ambizioso.

Come riportato anche da DSO Gaming, Codeless Studio è al lavoro su un nuovo remake non ufficiale di Silent Hill in Unreal Engine 5, il quale è attualmente in fase di sviluppo.

Inoltre, il team ha recentemente condiviso un video che mostra dieci minuti di gameplay tratti dal gioco, il quale non sembra affatto male.

Il filmato mostra la scuola elementare di Midwich, una location davvero molto nota a tutti gli appassionati del gioco originale.

Il video mette anche in mostra il protagonista principale Harry Mason, oltre ad alcuni ambientazioni e nemici del gioco.

A differenza del precedente remake (di fatto, solo un concept trailer), questo sarà un titolo giocabile a tutti gli effetti: i giocatori potranno infatti esplorare gli ambienti, risolvere enigmi e combattere i mostruosi avversari, proprio come l’originale uscito su PS1.

Non ci resta che attendere quindi una data di rilascio per quanto riguarda questo interessante rifacimento del classico survival horror di Konami.

Restando in tema, secondo le indiscrezioni non solo il nuovo Silent Hill ufficiale dovrebbe includere nuovi finali e animazioni, ma al lancio potrebbe essere un’esclusiva PS5.

Parlando di altri remake in Unreal Engine 5 realizzati dai fan, avete visto quello davvero sorprendente che riguarda un altro grande classico, ossia il primo The Last of Us?