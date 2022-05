Silent Hill, un’attrice potrebbe aver confermato il progetto

Un’attrice potrebbe aver appena confermato la legittimità delle recenti immagini trapelate del (presunto) nuovo capitolo della saga di Silent Hill, rivelando il suo coinvolgimento nel progetto.

La scorsa settimana, una serie di immagini apparentemente tratte da un progetto legato alla saga (potete acquistarla con consegna rapida su Amazon) non ancora annunciato sono trapelate online da un noto leaker.

L’insider Dusk Golem aveva infatti pubblicato i primi screenshot del progetto, cancellati dopo poche ore per una violazione del copyright.

A seguito di ciò, sono iniziati a emergere una valanga di indiscrezioni su uno o più giochi in sviluppo, tanto che ora continuano ad arrivare conferme decisamente credibili sul futuro della serie.

Ora, come riportato anche da Games Radar, l’attrice brasiliano/libanese Fadile Waked ha commentato le immagini trapelate tramite la sua pagina Instagram, scrivendo che continua a “ricevere messaggi” dopo che le sue “foto sono trapelate ovunque”.

Le “foto” a cui sembra riferirsi Waked sono gli scatti di un personaggio che la stessa star evidenzia nel suo post sul suo profilo social, tanto che in una foto apparirebbe anche Hideo Kojima.

Così facendo l’attrice starebbe confermando di essere coinvolta in qualche modo con il volto raffigurato, i cui tratti sarebbero stati realizzati attraverso la performance facciale o il motion capture.

Ricordiamo che stando a quanto trapelato in queste ore i nuovi progetti legati al franchise includono un remake di Silent Hill 2, un nuovo gioco principale in sviluppo per la serie e infine una demo in stile P.T., di cui il personaggio di Waked sembra far parte.

Ricordiamo anche che Konami aveva in mente di rilasciare uno di questi progetti alla fine dello scorso anno, ma ha dovuto passare la palla per via dell’emergenza sanitaria.

Ma non solo: le prime immagini potrebbero aver svelato l’ambientazione principale del prossimo episodio che, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, potrebbe essere un’esclusiva per console PS5.