Silent Hill è “tornato” davvero, ma non nel modo che vi aspettavate

Nelle ultime ore i fan di tutto il mondo hanno sperato che qualcosa si stesse muovendo davvero per il ritorno di Silent Hill su console, dato che la saga survival horror di Konami è assente dalle scene videoludiche da davvero troppo tempo.

Sembrava che fosse arrivato il momento giusto di annunciare un nuovo capitolo di Silent Hill, ma a quanto pare i tempi non sono ancora maturi: una novità alla fine è arrivata davvero, ma non è quella che i fan si aspettavano.

La notizia del rinnovo del marchio da parte di Konami aveva infatti lasciato aperta la speranza di possibili annunci in arrivo, pur trattandosi di una classica operazione di routine.

Proprio poche ore fa era stato segnalato che il rinnovo era legato anche a prodotti e servizi che non sono videogiochi, e sembra proprio che fosse questo l’intento principale del publisher.

Come riportato dall’utente Twitter Wario64, Konami ha infatti aggiornato il proprio shop ufficiale annunciando Silent Hill #2: tuttavia, questo prodotto non è il sequel di un videogioco della saga.

Si tratta infatti del secondo skateboard in edizione limitata dedicato al franchise survival horror, dopo il primo annuncio che aveva già fatto discutere la community.

Konami announces Silent Hill #2…skateboard pic.twitter.com/0Xry9zlBMk — Wario64 (@Wario64) March 17, 2022

Al momento non è ancora possibile pre-ordinare il nuovo skateboard di Silent Hill, ma il publisher suggerisce di tenere d’occhio il proprio store dato che «non vorrete perdervelo».

Come ampiamente prevedibile, i fan della serie sono rimasti molto delusi da questo annuncio del publisher, augurandosi che presto possano arrivare davvero novità per i videogiochi veri e propri, oltre che per accessori e gadget dedicati.

Niente da fare dunque per un nuovo Silent Hill, almeno per il momento: toccherà attendere tempi migliori, nella speranza che le indiscrezioni sul ritorno della saga si rivelino presto essere confermate.

Sarà interessante anche capire quale sarà il futuro dell’iconico Pyramid Head, soprattutto dopo che il suo artista ha ammesso di essersi pentito di averlo creato.

Una dichiarazione che in pochi istanti è diventata virale, al punto da essere spuntata anche sul sito di Silent Hill: il dominio infatti non è più di proprietà di Konami, ma di alcuni fan.