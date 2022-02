Pyramid Head invade il sito di Silent Hill (e c’è un meme del suo creatore)

Pyramid Head è sicuramente uno dei più amati personaggi appartenenti all’universo di Silent Hill, motivo per il quale alcuni recenti dichiarazioni del suo artista hanno incuriosito particolarmente appassionati e addetti ai lavori.

L’amato antagonista introdotto nel secondo capitolo di Silent Hill è infatti diventato ormai un vero e proprio simbolo del franchise survival horror di Konami: un aspetto che Masahiro Ito non pare aver apprezzato particolarmente.

Con un post misterioso pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, il papà di Pyramid Head ha infatti annunciato che non avrebbe mai voluto crearlo, rifiutandosi di spiegare come mai stia improvvisamente provando tanto astio per la sua creazione.

Il tweet è diventato in breve tempo un meme nella community di fan, che avevano già invaso il sito ufficiale, non rinnovato da Konami, con meme che paragonavano Pyramid Head a Lady Dimitrescu.

Il dominio non è ancora tornato in mano ai legittimi proprietari, motivo per cui i misteriosi fan che ne sono entrati in possesso hanno deciso di sfruttare l’ultimo post per renderlo immortale sul sito di Silent Hill.

Fino a pochi giorni fa era infatti ancora disponibile l’immagine che confrontava la sua altezza con quella di Lady Dimitrescu: oggi, come riportato da PC Gamer, il meme è stato finalmente sostituito.

Sembra che il dominio sia infatti finito nuovamente in vendita, ma ancora una volta Konami non l’ha acquistato in tempo prima dei fan, che hanno deciso di sfruttare il loro investimento per divertire la community.

Provando ad accedere a silenthill.com, gli utenti verranno semplicemente accolti da uno screenshot del tweet di Masahiro Ito, che recita con termini più coloriti:

«Vorrei non aver mai disegnato Pyramid Head».

In un tweet che è stato successivamente eliminato, sembra che Masahiro Ito si riferisca all’eccessivo utilizzo di Pyramid Head nei media legati a Silent Hill, che come risultato ne stanno diminuendo il forte impatto.

La nuova «estetica» della pagina ufficiale potrebbe dunque anche essere una piccola frecciata nei confronti di Konami, anche se va detto che è da diverso tempo che i fan attendono un nuovo capitolo del franchise.

Ricordiamo che Konami annunciò una partnership con Bloober Team, gli autori di The Medium che secondo molteplici indiscrezioni potrebbero essere attualmente al lavoro proprio su un nuovo Silent Hill: vedremo se nei prossimi giorni arriveranno conferme ufficiali.