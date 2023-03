Silent Hill 2 Remake, brutte notizie sulla data di uscita

Silent Hill 2 riceverà a breve un remake realizzato da Bloober Team, sebbene ora il team di sviluppo avrebbe smentito le recenti notizie che davano l’uscita del gioco alle porte.

La saga horror targata Konami, che potete recuperare su Amazon in una compilation a modo, riceverà infatti un rifacimento di uno dei capitoli più amati di sempre.

Il CEO di Bloober Team ha rivelato che nei piani della compagnia c’è l’intenzione di rivoluzionare il loro modo di sviluppare giochi horror e raccontare storie, che poco non è.

Ora, dopo che è stato reso noto che il lancio ufficiale di Silent Hill 2 Remake avrebbe potuto arrivare prima del previsto, è purtroppo arrivata la smentita.

Via Twitter, Bloober Team ha infatti rilasciato un messaggio abbastanza inequivocabile, nel quale fa il punto della situazione circa le recenti dichiarazioni sullo sviluppo del gioco.

«Generalmente non commentiamo le voci di corridoio, ma questa volta dobbiamo fare un’eccezione perché alcune dichiarazioni recenti sono state decontestualizzate a causa di errori di traduzione», ha scritto Bloober nel post

E ancora: «I nostri messaggi non contenevano stime di vendita per titoli specifici: le proiezioni collegate a Silent Hill 2 si riferivano al potenziale successo della tipologia di giochi su cui ci stiamo concentrando per il futuro.»

Infine, la doccia fredda: «Non è vero inoltre che abbiamo annunciato che Silent Hill 2 è pronto per la pubblicazione. A prescindere dallo stato dello sviluppo, tutte le nostre attività sono concentrate sull’ottenere la più alta qualità possibile per il prodotto finale, la qualità che i fan di Silent Hill 2 meritano.»

Al momento in cui scriviamo Silent Hill 2 Remake è genericamente previsto per il 2023 su PS5 e PC, ma non è stata ancora confermata alcuna data ufficiale da poter segnare in rosso sul calendario.

Il gioco sarà un’esperienza particolarmente fedele al titolo originale, seppur con alcune piccole modifiche: Bloober ha già chiarito di fare redesign dove necessario, come nel caso dell’iconica infermiera.

Vero anche che questa modernizzazione renderà il remake addirittura «più interessante dell’originale» secondo l’artista Masahiro Ito.