Bloober Team punta in alto: «ecco il motivo per cui abbiamo scelto Silent Hill»

Silent Hill 2 riceverà a breve un remake a modo realizzato da Bloober Team, sebbene a quanto pare il team di sviluppo è davvero pronto a una sfida non indifferente.

La saga horror targata Konami, che potete recuperare su Amazon in un’ottima compilation, vedrà infatti l’arrivo di remake ed episodi originali, per un rilancio della IP davvero molto importante.

Ora, dopo che anche la Silent Hill 2 Enhanced Edition è stata migliorata e non poco, si torna a parlare del remake vero e proprio in uscita nei prossimi mesi.

Come riportato anche da IGN USA, infatti, in occasione del DICE Summit 2023 il CEO di Bloober Team Piotr Babieno rivela che nei piani della compagnia c’è l’intenzione di rivoluzionare il loro modo di sviluppare videogiochi horror e raccontare storie.

Babieno vuole che i giochi che si basano su semplici meccaniche tipiche dei giochi “walking simulator” vengano del tutto stravolti, realizzando giochi di più ampio respiro e con meccaniche più complesse e coinvolgenti, al livello di altri giganti del genere horror.

Il CEO Vuole che Bloober sia conosciuto come lo studio che definirà il futuro dell’horror videoludico: «Vorremmo ancora creare giochi significativi, mantenere il nostro DNA per raccontare storie su cose che sono importanti per noi», spiega Babieno.

«Tuttavia, non con la narrazione ambientale, ma con un’azione completa, per avere un appeal molto più di ampio. E credo che questo sia il motivo per cui abbiamo scelto Silent Hill».

E ancora: «Le persone che sono a capo di Konami Gaming in questo momento, e non posso dirvi tutti i dettagli, credo che capiscano come funziona il gioco», dice Babieno.

«Vengono da aziende che hanno lavorato a molti grandi progetti, e sono abbastanza sicuro che stiano facendo ottime scelte nella scelta dei partner, nella scelta dei progetti. Capisco che la gente sia un po’ arrabbiata con Konami per le cose che sono successe in passato, ma vorrei dire: dategli tempo, perché sanno quello che fanno».

Restando in tema, SH è tornato ad essere al centro di alcune polemiche circa Microsoft, visto che è uno di quei videogiochi che non arriveranno mai su piattaforma Xbox.

Ma non è tutto: Ashland Hill Media Finance cofinanzierà i lavori su Return to Silent Hill e le riprese del film «dovrebbero iniziare presto».

Per concludere, date anche un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori episodi del franchise horror usciti sino a questo momento.