Silent Hill 2 Remake, il lancio è vicino? Bloober Team ha «quasi finito»

Il lancio ufficiale di Silent Hill 2 Remake potrebbe anche arrivare prima del previsto, a giudicare dalle ultime dichiarazioni ufficiali di Bloober Team sullo sviluppo che sarebbe ormai a buon punto.

Il remake del secondo capitolo (che potete riscoprire anche nella HD Collection, disponibile su Amazon) sarà il fiore all’occhiello di un vero e proprio revival della saga horror di casa Konami, che potrebbe essere anche molto vicino.

In un’intervista rilasciata a Bankier.pl (via PSU), il fondatore Piotr Babieno ha infatti svelato che Bloober Team ha ormai «quasi finito» di lavorare a Silent Hill 2 Remake, il che significa che ormai restano soltanto le rifiniture finali del progetto.

Babieno ha anche lasciato intendere che, se la cosa dipendesse dal team di sviluppo, il remake potrebbe essere sostanzialmente rilasciato il prima possibile, ma che al momento non è possibile stabilire con certezza una data di lancio ufficiale.

Il fondatore di Bloober Team ha infatti spiegato chiaramente che la decisione finale non spetta a loro, ma che deve essere Konami a stabilire il momento giusto per pubblicare questo attesissimo prodotto.

Ricordiamo che al momento Silent Hill 2 Remake è previsto per il 2023 su PS5 e PC, ma non è stata ancora confermata alcuna data certa da poter appuntare sul calendario.

Tuttavia, in base a queste ultime dichiarazioni, un potenziale rinvio sembrerebbe ormai scongiurato: ai fan non resta che incrociare le dita e sperare che il publisher riesca a svelare una volta per tutte quando potremo tornare in una delle avventure horror videoludiche più apprezzate di sempre.

Il remake di Silent Hill 2 sarà un’esperienza particolarmente fedele al gioco originale, seppur con alcune piccole modifiche: Bloober ha già chiarito di non essere interessata ad aggiungere elementi inediti, ma non ha nascosto di fare redesign dove necessario, come nel caso dell’iconica infermiera.

Ma è proprio questa modernizzazione che renderà il remake addirittura «più interessante dell’originale» secondo Masahiro Ito, artista noto soprattutto per aver dato vita a Pyramid Head.