Dopo l’ottimo riscontro di Silent Hill 2 Remake, Konami e Bloober Team sembrano pronti a espandere l’esperienza con un contenuto aggiuntivo.

Dopo i primi rumor dei giorni scorsi, secondo le indiscrezioni dell’affidabile insider Dusk Golem, sarebbe infatti in lavorazione un DLC basato su “Born from a Wish”, la celebre espansione inclusa nelle riedizioni del gioco originale.

“Born from a Wish” è un racconto parallelo che segue Maria nei momenti che precedono gli eventi vissuti da James Sunderland.

Ambientato sempre nella disturbante cittadina di Silent Hill, questo contenuto extra ha sempre goduto di un buon apprezzamento da parte dei fan per l’approfondimento psicologico che offre su uno dei personaggi più enigmatici del gioco.

Secondo Dusk Golem, Bloober Team starebbe lavorando a questo DLC fin dal lancio del remake (che trovate su Amazon) lo scorso ottobre, e l’annuncio sarebbe ormai imminente, con l’obiettivo di pubblicarlo entro la fine del 2025.

Si tratterebbe quindi di un’espansione narrativa piuttosto sostanziosa, capace di arricchire ulteriormente l’esperienza del remake.

«C’è una possibilità MOLTO alta che il DLC Born from a Wish per Silent Hill 2 Remake venga annunciato a breve,» ha affermato l’insider. «Ne avevo sentito parlare già prima del lancio del gioco, ma ora ho avuto ulteriori conferme: è ancora in lavorazione e puntano a farlo uscire entro l’anno.»



Un altro dettaglio interessante riguarda la possibile uscita del gioco su Xbox. Inizialmente esclusiva PlayStation 5, Silent Hill 2 Remake potrebbe arrivare su Xbox dopo la scadenza dell’esclusività temporale di un anno.

Secondo quanto riportato, una versione Xbox era già in fase di sviluppo, e non è da escludere che un’edizione definitiva con il DLC incluso possa essere in programma per la seconda metà del 2025.

Considerando che il PlayStation State of Play è atteso per oggi, 4 giugno, non sarebbe sorprendente se l’annuncio ufficiale del DLC venisse fatto durante lo show. Sarebbe un modo perfetto per riportare l’attenzione su un progetto che ha già contribuito a resuscitare uno dei franchise horror più amati di sempre.