Dopo un lungo silenzio che aveva fatto temere il peggio ai fan, Bloober Team è tornata a parlare dello stato di Silent Hill 2 Remake su PlayStation 5 Pro, confermando ufficialmente che una nuova patch per migliorare le prestazioni sulla console potenziata di Sony è ancora in lavorazione.

In una dichiarazione rilasciata a Eurogamer, lo studio polacco ha chiarito: «Stiamo collaborando con il publisher per trovare una soluzione e condivideremo maggiori dettagli non appena possibile.»

La rassicurazione giunge dopo mesi di incertezza. Il remake del celebre survival horror di Konami (che trovate su Amazon) aveva ricevuto un primo supporto per PS5 Pro alla fine del 2024, ma l’aggiornamento si era portato dietro una serie di problemi tecnici che avevano compromesso l’esperienza su console.

Nonostante un tentativo iniziale di correzione tramite patch, molti utenti avevano notato che i problemi persistenti – come cali di frame rate, instabilità grafica e anomalie nell’illuminazione – non erano stati del tutto risolti.

Il silenzio di Bloober Team nei mesi successivi aveva alimentato l’idea che il supporto per PS5 Pro fosse stato abbandonato, ma il nuovo comunicato rappresenta un segnale positivo per chi spera in un aggiornamento capace di valorizzare appieno le capacità della console mid-gen di Sony.

Uscito nell’ottobre 2024 su PS5 e PC, Silent Hill 2 Remake è un rifacimento completo del classico uscito nel 2001 su PlayStation 2.

Il titolo ha riscosso un buon successo commerciale, superando i due milioni di copie vendute a livello globale entro gennaio 2025.

Tuttavia, il suo lancio è stato segnato da recensioni miste, in gran parte a causa di problemi tecnici e prestazioni altalenanti, soprattutto su hardware più potente come PS5 Pro, dove ci si aspettava un'esperienza di riferimento.

La conferma di una patch in arrivo è quindi una notizia importante, che restituisce fiducia a chi ha scelto di vivere l’incubo di James Sunderland su PS5 Pro.

Sebbene non siano ancora disponibili tempistiche precise, Bloober Team sembra intenzionata a continuare il supporto post-lancio, in collaborazione con Konami, per raggiungere quella qualità tecnica che un titolo così iconico merita. E perché no, anche con eventuali DLC.