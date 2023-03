Nel remake di Silent Hill 2 l’infermiera non sarà come la ricordavamo

Silent Hill 2 riceverà a breve un remake a modo realizzato da Bloober Team, sebbene ora emergono curiosità sul gioco originale davvero molto interessanti.

Ora, dopo il CEO di Bloober Team ha rivelato che nei piani della compagnia c’è l’intenzione di rivoluzionare il loro modo di sviluppare giochi horror e raccontare storie, è stato svelato un dettaglio relativo a un nemico storico del franchise.

Come riportato anche da The Gamer, l’artista che si è occupato del design dei mostri per il remake di Silent Hill 2 ha modificato un dettaglio specifico dell’infermiera.

Masahiro Ito, artista di Silent Hill 2, non si è lasciato sfuggire un’opportunità ben precisa: Ito ha infatti apportato una serie di piccole modifiche alle iconiche infermiere del gioco.

I fan hanno infatti notato che l’infermiera indossa ora delle evidenti calze nere, che non erano presenti nell’originale: «Per quanto riguarda l’immagine dell’infermiera che Bloober ha rilasciato, si tratta di una delle concept art», ha scritto su Twitter Ito.

«Le ho fatto indossare le calze colorate perché mi è stato fatto notare che l’infermiera originale del primo SH2 esponeva troppo la pelle e volevo sottolineare che ‘questo è un remake’. Anche per via del design del gioco».

As to the nurse pic Bloober was released, it's one of the concept arts. I made her wear the stockings w/ the color because I was pointed out that the original nurse in the orig SH2 exposed her skin too much and I wanted to mean "this is a remake". Also coz of a game design. pic.twitter.com/ubUWfOSLys

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) March 18, 2023