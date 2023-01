Silent Hill 2 Remake è «più interessante dell’originale», per il papà di Pyramid Head

Konami e Bloober Team sono estremamente consapevoli dell’importanza di Silent Hill 2 per i fan dell’horror psicologico originale, motivo per il quale non è emersa la volontà di effettuare grandi stravolgimenti con il remake, tra i giochi più attesi del 2023.

Gli autori di The Medium (che trovate su Amazon) hanno infatti ammesso a più riprese di voler semplicemente rinnovare e approfondire comparto tecnico e personaggi, ricostruendo il tutto da zero ma senza stravolgere ciò che ha reso l’horror un capolavoro indimenticabile.

In un’interessante intervista rilasciata a IGN.com, anche l’artista Masahiro Ito — creatore, tra gli altri, dell’iconico Pyramid Head — ha avuto modo di intervenire sull’imminente remake, non nascondendo tutto il suo apprezzamento per il lavoro fatto da Bloober Team.

Silent Hill 2 Remake lo avrebbe infatti impressionato così tanto da averlo portato ad ammettere che il nuovo adattamento è diventato addirittura «più interessante dell’originale», proprio per il duro lavoro fatto dal team fino a questo momento.

Il commento di Masahiro Ito è arrivato subito dopo le affermazioni del producer Motoi Okamoto, che ha evidenziato come non ci saranno nuovi nemici e che ciò di cui Bloober Team si è occupata principalmente è stato ricostruire la IA delle creature già presenti nel capitolo originale.

Silent Hill 2 Remake punta infatti a rendere il combattimento «più divertente» rispetto al precedente horror psicologico, adattando così il titolo agli standard e alle esigenze del pubblico moderno, senza per questo stravolgerne atmosfere e temi principali.

Ed è proprio questo approccio che ha colpito l’artista, che pur ammettendo che alcuni fan potrebbero non apprezzare una migliore luminosità delle ambientazioni — problema che, secondo Ito, era presente anche in diversi giochi su PS4 — si augura che riescano ad apprezzare il remake in un modo diverso dall’originale, apprezzandone così maggiormente le novità più importanti.

Considerando che Masahiro Ito, non molto tempo fa, era arrivato perfino a dichiarare di essersi pentito di aver creato Pyramid Head, i suoi commenti sul remake non possono che intrigare i fan più accaniti: non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti, in attesa che venga confermata ufficialmente anche la data di lancio.