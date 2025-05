Silent Hill 2 Remake, DLC prequel in arrivo?

La nebbia si dirada lentamente su Silent Hill 2 Remake, e pare che qualcosa di nuovo stia per emergere.

Secondo un aggiornamento recente della pagina Steam del gioco, potrebbe essere imminente l’annuncio ufficiale del DLC Born From A Wish, celebre espansione prequel già presente nella versione originale del titolo Konami.

Il remake, sviluppato da Bloober Team, ha già riscosso un enorme successo, diventando l’episodio della saga venduto più velocemente e contribuendo a un incremento dei profitti del team del 680%.

Tuttavia, pare che la software house polacca non abbia ancora chiuso il capitolo Silent Hill 2 (che trovate su Amazon).

Born From A Wish è un contenuto aggiuntivo che si concentra su Maria, personaggio chiave della storia principale.

Ambientato poco prima del suo incontro con James Sunderland, il DLC approfondisce la sua psicologia e il mondo surreale in cui si muove.

Nella versione originale durava poco più di un’ora, ma con il trattamento di Bloober Team — noto per la sua attenzione narrativa e l’ampliamento dei contenuti — è lecito aspettarsi un’espansione più corposa e moderna.

L'aggiornamento della pagina Steam, seppur non accompagnato da annunci ufficiali, ha già messo in allerta la community.

Il tempismo potrebbe non essere casuale: la finestra autunnale, in cui scadrà l'esclusività temporale su PlayStation e il gioco arriverà su Xbox Series X|S, sarebbe il momento perfetto per lanciare un DLC e rilanciare il titolo su tutte le piattaforme.

Se confermato, Born From A Wish rappresenterebbe non solo un omaggio doveroso ai fan storici, ma anche un’occasione per espandere ulteriormente il fascino disturbante e malinconico di Silent Hill 2.

Ricordo anche che, grazie al successo del remake, Bloober Team ha stretto una nuova collaborazione con Konami per un progetto ancora non annunciato.

Le speculazioni puntano a un possibile remake del primo o del terzo capitolo di Silent Hill, due titoli che i fan chiedono a gran voce. Intanto, lo studio è anche al lavoro su una nuova IP originale, Cronos: The New Dawn.