Sifu ha (finalmente) avuto la mod di Matrix che aspettavamo, ed è epica

Sifu è stato un videogioco sorprendente per molti aspetti, in primis per il suo feeling da “simulatore di arti marziali” e poi per il suo livello di sfida.

Un impegno richiesto che ci ha ricordato, a tratti, quello che impiegammo in Sekiro, il brutale action di From Software.

Un’esperienza che ha fatto anche riaccendere il dibattito sul tema dei giochi difficili, di cui Sifu si infischia perché è andato benissimo al lancio.

Anche se, effettivamente, dati alla mano non sono stati poi tanti i giocatori ad aver raggiunto la fine dell’adrenalinico action.

Come spesso accade per titoli così chiacchierati, passato qualche giorno arrivano le prime mod che sostituiscono i personaggi con… chiunque altro.

Abbiamo visto Kratos, Spider-Man, e in quest’ultimo caso un omaggio anche ad Old Boy (che a sua volta è omaggiato in Sifu) e tanto altro.

Ma se siete appassionati di cinema, amanti dei film d’azione e di fantascienza, e magari di una certa saga che si chiama Matrix, è probabile che giocando a Sifu vi sia venute in mente, almeno una volta, una certa scena del secondo episodio del franchise cinematografico.

Esatto, proprio la scena della rissa tra Neo e gli Agenti Smith, la Burly Brawl di Matrix Reloaded.

Qualcun altro deve aver pensato la stessa cosa e, con un’abilità maggiore nel modding, l’ha ricreata all’interno di Sifu.

Purtroppo non siamo in grado di fornirvi il link per scaricare questa mod, perché l’abbiamo pescata girovagando su Twitter. Ed è un peccato, perché il risultato è meraviglioso, come potete vedere voi stessi dalla breve clip che trovate qui sotto.

sifu modding has peaked pic.twitter.com/TbnlwHFHMB — Naχshe (@Naxshe22) March 14, 2022

Curiosamente, Keanu Reeves era già stato inserito all’interno dell’action sulle arti marziali, ma nei panni di un suo altro, iconico, personaggio che ha interpretato al cinema.

Certo era difficile aspettarsi di vedere Shaggy, da Scooby-Doo, sfoderare le sue abilità nel kung fu. Però, ovviamente, qualcuno l’ha fatto succedere.