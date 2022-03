Sifu è troppo difficile? Metà dei giocatori non ha superato il secondo boss

Sifu è stata una vera sorpresa degli ultimi mesi, un videogioco action molto ben curato che ha fatto accendere la discussione sul tema della difficoltà.

Una volta tanto non si parla di un soulslike quindi, come il recente Elden Ring che ha entusiasmato tutto i fan di From Software, e non solo.

Sifu si è rivelato un gioco molto impegnativo, come vi raccontavamo nella nostra recensione, che ha bisogno di tanta pazienza e dedizione da parte dei giocatori

Talmente tanto che qualcuno aveva anche sperato che, con un aggiornamento, il team di sviluppo potesse inserire una modalità facile per assistere i giocatori meno smaliziati.

Nonostante tutto, Sifu è riuscito a totalizzare oltre 10 milioni di copie vendute.

Un dato sicuramente molto importante per un titolo che non è sicuramente un tripla-A, e soprattutto dotato della nomea di gioco “troppo difficile”.

La notizia è stata data dagli sviluppatori, i quali hanno svelato anche alcuni dati molto interessanti per quanto riguarda il comportamento dei giocatori.

Proprio come accaduto con titoli come Demon’s Souls, una larga parte dei giocatori che hanno acquistato Sifu non sono riusciti ad andare oltre le fasi iniziali del gioco.

Secondo Sloclap, solo 150mila giocatori sono riusciti ad affrontare, e sconfiggere, Yang, il boss finale del gioco. Mentre poco più del 45% dei giocatori è riuscito a superare il secondo livello.

Questo dato non tiene conto di coloro i quali hanno acquistato il gioco, ma non l’hanno ancora avviato da quando lo hanno installato.

We are very grateful for the amazing feedback to #Sifu in China ❤️

And we are excited to announce that full Chinese voice overs will be available in #SifuGame next week

Dati molto simili a quelli che erano stati condivisi, poco dopo il lancio, per Demon’s Souls, anch’esso rivelatosi troppo impegnativo per i giocatori che lo hanno affrontato.

Nonostante tutto siamo felici per il successo di Sifu, che è un gran gioco, e che forse dimostra quanto i videogiochi difficili non siano davvero per pochi.

Quello della difficoltà nei videogiochi è un tema che tornerà sempre, ad ogni uscita di un gioco impegnativo. Ecco un’altra opinione al riguardo che potreste tenere in considerazione.