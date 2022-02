Perfino Shaggy di Scooby Doo è pronto a dare mazzate in Sifu

Sifu è sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio del 2022, un gioco molto peculiare che ha da subito rapito l’attenzione del grande pubblico.

Per quanto sia un titolo indubbiamente difficile, che mette a dura prova le abilità dei giocatori, il successo del lavoro di Sloclap dimostra l’amore della community per le produzioni in grado di elevare notevolmente il grado di sfida.

Nel gioco impersonerete un esperto di arti marziali in un viaggio mosso da sentimenti particolari, pronto a far fuori chiunque gli si pari davanti pur di raggiungere il suo obiettivo.

L’avanzamento passa sia attraverso il sapiente utilizzo di tecniche di combattimento orientali, che sapranno stupirvi con il loro fascino, sia tramite l’aumento dell‘età del nostro personaggio a ogni morte, facendolo avvicinare inesorabilmente alla sua dipartita di vecchiaia.

Proprio il protagonista di Sifu comincia a essere oggetto della creatività dei giocatori, che si stanno sbizzarrendo con varie mod in grado di cambiarne l’aspetto.

Recentemente abbiamo visto l’introduzione di John Wick, personaggio del cinema molto amato, nella versione PC del titolo.

Adesso qualcuno ha deciso di alzare ancora l’asticella inserendo in Sifu una delle figure più iconiche delle serie animate del passato, che tutti noi abbiamo imparato ad amare.

In un video presente su Youtube nel canale di Kusemek, è possibile vedere una speedrun del gioco di Sloclap con protagonista Shaggy di Scooby Doo.

Fa il suo effetto vedere proprio Shaggy che utilizza la sua potenza per far fuori tutti i suoi nemici, concretizzando finalmente il suo obiettivo di vendetta.

Sicuramente una trovata molto apprezzata dagli appassionati storici delle avventure avvolte dal mistero di Scooby Doo e la sua banda.

Nell’attesa di scoprire altre mod da parte dei fan, vi ricordiamo che Sifu si è recentemente aggiornato, e che presto forse potremmo avere la possibilità di cambiare difficoltà.

Infine potete leggere la nostra recensione sul titolo, in cui potete trovare tutte le risposte ai vostri dubbi circa l’acquisto del gioco.