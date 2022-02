Chi ha detto che i giochi difficili sono per pochi? Lancio col botto incredibile per Sifu

I videogiochi difficili sono sempre un tema particolarmente spinoso, perché molti videogiocatori che vorrebbero avvicinarli magari vengono scoraggiati dal fatto che non se la sentirebbero di affrontare una sfida ardua. Poteva essere anche il caso del curato Sifu, che il nostro Domenico Musicò ha recensito sulle nostre pagine, premiando il lavoro svolto da Sloclap.

Il titolo, che mette al centro di tutto le arti marziali, vi chiede di impratichirvi e diventare sempre migliori nei combattimenti con i vostri nemici, pena invecchiare a ogni morte fino al crollo irrimediabile della vostra run. L’idea di fondo e la sfida sono davvero intriganti, anche se ci sono alcuni aspetti del gioco migliorabili, come spiegato dalla recensione.

Nel frattempo, la community ha dimostrato che se c’è una nicchia di videogiocatori che amano le sfide difficili, allora è particolarmente corposa. Come confermato dagli sviluppatori, infatti, Sifu ha già messo insieme 500.000 copie in tutto il mondo, a nemmeno tre giorni trascorsi dal lancio dello scorso 8 febbraio.

We’re humbled that more than half a million of you have embarked on your path of vengeance so far.

From everyone at @sloclap, THANK YOU❤️#SifuGame #Sifu pic.twitter.com/1nLYjeCgiG

— SifuGame (@SifuGame) February 11, 2022