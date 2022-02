Sifu si aggiorna, ma non con l’update che pensate

Sifu è uno di quei giochi che non ti aspetti, visto che in breve tempo ha saputo appagare tutti i giocatori alla ricerca di un titolo impegnativo al punto giusto.

Senza andare a scomodare i soulslike più di successo, come ad esempio Dark Souls, il gioco ha comunque dalla sua un sistema di gioco realmente impegnativo.

Del resto, il nostro Domenico Musicò ha recensito il gioco sulle nostre pagine, premiando il lavoro svolto da Sloclap.

Ora, dopo che Sifu ha ottenuto al lancio un successo davvero invidiabile, è ora il turno di un nuovo aggiornamento rilasciato in queste ore dagli sviluppatori.

Come riportato anche da Wccftech, l’aggiornamento 1.06 di Sifu è stato rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Si tratta di fatto di un update minore, nonostante contenga alcune correzioni e modifiche che saranno ben accolte dai giocatori, comprese alcuni cambiamenti al secondo livello del gioco, oltre a correzioni di bug per quanto riguarda il secondo e terzo boss (Sean e Kuroki).

Inoltre, questa nuova patch offre correzioni per quanto riguarda diversi crash improvvisi, oltre a includere miglioramenti delle prestazioni in tutti i livelli.

Se volete dare un’occhiata all’elenco completo dei cambiamenti, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e dare un’occhiata alle note della patch ufficiali rilasciate dal team Sloclap.

A quanto pare, l’update in questione non è quello relativo all’aggiunta di tutta una serie di opzioni per l’accessibilità, pensate per andare incontro alle esigenze dei giocatori meno avvezzi al livello di difficoltà elevato. Ovviamente, non appena l’aggiornamento sarà rilasciato ve lo segnaleremo.

Nell’attesa, avete visto che una mod realmente sorprendente ha incluso il personaggio di John Wick nel gioco, per un risultato davvero mozzafiato?