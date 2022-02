Spider-Man che cita Sifu e Old Boy? Il risultato è epico

L’uscita di Marvel’s Spider-Man di Insomniac, anni fa su PlayStation 4, ha stupito i fan che si sono divertiti a girovagare per New York oscillando tra un palazzo e l’altro e combattendo il crimine.

Nonostante sia passato un bel po’ di tempo dalla release del gioco, molti continuano ancora a vestire i panni dell’Uomo Ragno, con la speranza di poter mettere le mani il prima possibile sul secondo capitolo.

Adesso qualcuno ha deciso di postare su Reddit una clip, dal sapore cinematografico, in cui viene omaggiato un’altra esclusiva console PlayStation di recente uscita: Sifu.

Del nuovo titolo targato Sloclap si parla molto ultimamente, o per la sua difficoltà particolarmente elevata (che però non ha fermato il suo successo), o per le sue peculiari dinamiche di combattimento e avanzamento dell’età a ogni morte del personaggio.

La clip, che potete trovare qui di seguito, mostra un frangente di gioco in cui un giocatore, in Marvel’s Spider-Man, entra in un corridoio pieno zeppo di nemici e affronta il combattimento con una visuale alquanto particolare.

Il video mostra una prospettiva a scorrimento laterale esattamente come quella di un preciso momento in Sifu, in cui dobbiamo prendere confidenza con i comandi del gioco.

La clip è molto interessante poiché mostra ai giocatori come sarebbe potuto essere un combattimento pensato esattamente per essere affrontato con questa prospettiva in Spider-Man: il risultato è veramente sorprendente e aggiunge un tocco unico di epicità.

