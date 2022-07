Sì, arriva anche il videogioco dei Funko Pop! (ed è un Tripla A)

Funko, la casa produttrice di figure che sembrano coprire ogni personaggio della cultura pop, sta sviluppando un videogioco con lo studio 10:10 Games, più precisamente per dare vita a un “platform d’azione AAA“.

I Funko Pop!, che spopolano anche su Amazon con offerte di ogni genere (e al miglior prezzo) non hanno infatti bisogno di presentazioni.

Basti pensare che solo pochi giorni fa la compagnia ha annunciato le bellissime figure di Bayonetta 3, prossimo hit in arrivo su Switch.

Ora, come riportato anche da PSU, Funko e 10:10 Games hanno annunciato la partnership durante il SDCC. pubblicando anche un video teaser relativo proprio all’inizio della collaborazione.

«Grazie alla collaborazione tra Funko e lo sviluppatore 10:10 Games, la prima coproduzione delle due aziende sarà un platform d’azione AAA previsto nel 2023», ha dichiarato Funko.

Inoltre, questo gioco ha il vincitore del premio BAFTA Jon Burton al timone dello sviluppo che, secondo Funko, «ha riunito alcuni dei migliori creatori del settore» per sviluppare questo nuovo platform.

Al di là della descrizione di “platform d’azione AAA”, non abbiamo nulla su cui basarci per capire come sarà all’effettivo il gioco. Tuttavia, possiamo essere certi che conterrà molte delle figure che i fan di Funko amano collezionare dall’alba dei tempi.

La vasta esperienza di Burton nello sviluppo di diversi giochi LEGO nell’ultimo decennio aggiunge sicuramente un contesto al perché sarà a capo di questo nuovo team, quindi sarà interessante vedere cosa verrà fuori dal primo gioco nato da questa collaborazione.

