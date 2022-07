Bayonetta 3 non esce, ma in compenso arrivano i nuovi Funko Pop

Bayonetta sta per tornare su Nintendo Switch con il terzo capitolo, e in attesa di una data di uscita sono stati annunciati dei Funko Pop a sorpresa.

Le celebri statuette da collezione (che trovate in quantità industriali su Amazon) hanno omaggiato praticamente qualsiasi cosa sia diventata minimamente famosa tra TV, cinema, videogiochi, fumetti e cultura pop.

A volte anche mischiando vari franchise, come per i Funko Pop della serie TV di The Witcher che, come ovviamente sapete, è tratta dal videogioco di CD Projekt Red.

Di recente, invece, Genshin Impact non si è fatto mancare le sue statuette che, neanche a dirlo, sono bellissime.

Bayonetta non aveva avuto i suoi Funko Pop finora, ma di recente sono stati annunciati un po’ a sorpresa, e sono già disponibili.

Non sono basati sul terzo capitolo ma su Bloody Fate, l’anime che ripercorre le vicende della storia originale (e che trovate su Amazon).

Come riporta ComicBook, è stato realizzato un pacchetto in esclusiva per GameStop che contiene le due statuette di Bayonetta e Jeanne, una replica delle pistole e di Cheshire, il peluche preferito della piccola Cereza, e un portachiavi.

I’ll be the first person to leak this… Here’s all the items included in the Funko Bayonetta Bloody Fate Mystery Box ✨ Honestly worth the $39.99 listing price for it! Well you be purchasing it this Friday 7/08 #leak #gamestop #bayonetta #funko #FunkoPop #pop pic.twitter.com/4bSjegUNEN — ✨ (@htorr441) July 6, 2022

Il pacchetto era stato diffuso in precedenza tramite Twitter (lo vedete qui sopra), e poi è stato ufficializzato dalla catena di negozi.

Si tratta, formalmente, di una mystery box, ma per il fatto che il contenuto è stato diffuso in precedenza, sappiamo già il contenuto della scatola venduta da GameStop.

Al momento il pacchetto è in preordine per circa 40 dollari, e al momento non sappiamo se questi prodotti arriveranno anche nei negozi italiani della catena.

Una catena che, al momento, sta passando un brutto momento ed è costretta ad attuare licenziamenti in massa.

E gli stessi dipendenti stanno mostrando spesso il loro dissenso, come è successo in alcuni negozi degli Stati Uniti qualche tempo fa.