Genshin Impact non si ferma: arrivano i Funko Pop (e sono bellissimi)

Sapevamo che Genshin Impact sarebbe stato un videogioco in grado di lasciare il segno, quello che non sapevamo è che potessero arrivare anche i Funko Pop.

Le statuette da collezione che raffigurano… praticamente qualsiasi cosa, sono diventate negli anni tra gli oggetti più ricercati dagli appassionati… di qualsiasi cosa.

E non poteva mancare Genshin Impact, un free to play che continua ad aggiornarsi senza sosta, fornendo ai giocatori sempre una mole di contenuti soverchiante.

Con un update che anticipa addirittura una rivoluzione, in un evento che promette tantissime novità per i giocatori.

Genshin Impact ha avuto dalla sua già una discreta serie di gadget, ma finora niente di ufficiale o molto famoso anche al di fuori della schiera dei videogiocatori.

Proprio il tipo di gagdet che sono i Funko Pop, che vengono collezionati da tantissime persone, anche le più impensabili alle volte.

Ne arriveranno tre dedicate a Genshin Impact, sicuramente solo le prime di una lunga serie, e sono state annunciate qualche ora fa.

I protagonisti delle prime Funko Pop sono le due varianti del protagonista, Aether e Lumine, e Paimon, la mascotte del gioco.

Eccole qui sotto nella loro bellezza, sia con la scatola che senza:

Nel momento in cui scriviamo sono aperti i pre-ordini, ma non per l’Italia. Non dubitiamo che possano arrivare a breve anche nel nostro paese, ma nel caso le vogliate disperatamente vi lasciamo qui sotto i link per acquistarle tramite Amazon US:

Di certo dei gadget più abbordabili, anche con le spedizioni dagli USA, della sedia da gaming di Genshin Impact. La quale, almeno, vi regala delle Primogems all’acquisto.

Nel frattempo, qualcuno ha voluto omaggiare il gioco con delle vere opere d’arte. Le potete ammirare qui nella loro bellezza.

Un recente leak ha svelato che Genshin Impact potrebbe essere addirittura tradotto in italiano. Che sia la volta buona?