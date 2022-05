Tre Funko Pop! a soli 34,99€ su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tre statuette Funko Pop! a soli 34,99€. I Funko Pop! sono diventati le più famose figure deformed tra gli amanti della cultura pop: queste piccole statuette, che presentano testone simpaticissime e corpi piccoli, ricreano nel minimo dettaglio i personaggi più famosi di diversi ambiti che sono molto popolari nel grande pubblico, siano essi cinema, serie TV, fumetti, videogiochi o perfino persone del mondo reale – come sportivi, attori, musicisti e via dicendo. Siamo piuttosto sicuri che perfino chi non prova particolare simpatia per i Funko Pop! ne abbia almeno qualcuno in casa – mentre la stragrande maggioranza delle persone, semplicemente, li ama.

Il numero di prodotti è davvero vasto. Ad esempio, potete mettere le mani su Tanjiro Kamado dell’anime Demon Slayer. Piuttosto bella anche la statuetta di Doctor Strange tratto dal recente Marvel Spider-Man No Way Home, che sarà sicuramente apprezzata da tutti gli amanti dell’universo Marvel. Gli amanti delle sit-com, invece, impazziranno per la statuetta di Leonard di Big Bang Theory o “The Child” di Star Wars The Mandalorian. Infine, per gli appassionati della musica troviamo Billie Joe Armstrong dei Green Day.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan dei Funko Pop non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Visto che ora avete la possibilità di acquistare tre statuette a un prezzo speciale, potreste sfruttare l’occasione per acquistare di nuove da regolare ai vostri amici e/o parenti per Natale!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.