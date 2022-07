Sì, alla fine c’è stato davvero il funerale per Red Dead

Red Dead Online è morto, visto che Rockstar non ha voluto replicare il successo di GTA Online, con sommo rammarico da parte dei giocatori di tutto il mondo.

La modalità online di Red Dead Redemption 2, che trovate su Amazon, ha infatti visto col tempo nascere una community di cowboy davvero appassionata.

Del resto, Red Dead Online non ha mai inciso più di tanto, tanto che qualche mese fa i giocatori avevano cominciato a esprimere il loro dissenso e fastidio per la cronica mancanza di aggiornamenti.

Ora, dopo l’annuncio di alcuni giorni fa, sembra proprio che il funerale per piangere – se così possiamo dire – RDO c’è stato per davvero.

Come riportato anche da Kotaku, la comunità di giocatori ha celebrato una sorta di vero e proprio funerale di Red Dead Online, come promesso nei giorni scorsi.

Si è tratto di un momento particolarmente triste che ha messo “fine” alla modalità online di Red Dead Redemption 2 così come la conosciamo.

Cosa vuol dire? Semplice, che i server – pur rimanendo attivi – saranno letteralmente svuotati nei prossimi giorni, tanto che ad ora i giocatori attivi sembrano essere pochissimi (e diminuiranno ancora nelle prossime settimane, fino idealmente a sparire del tutto).

Tomorrow marks 1 year since the final update to Red Dead Online.

Players all across the community should meet up, find others to play with and celebrate the game we love, the good times we've had and the friends we've made.

July 13th is our communities day!#RedDeadFuneral

— Red Dead News (@RedDeadRDC) July 12, 2022