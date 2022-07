Red Dead Online è così vivo che i fan gli stanno organizzando un funerale

Con Red Dead Online, Rockstar ha voluto replicare inevitabilmente il successo del “cugino” più contemporaneo, ovvero GTA Online.

La modalità online di Red Dead Redemption 2, che trovate su Amazon, ripercorre le stesse idee della stessa modalità di Grand Theft Auto V.

Tant’è che, poco dopo il lancio della modalità, Red Dead Online è stato subito reso un prodotto standalone nella speranza di renderlo ancora più appetibile.

Ma il gioco non ha mai spiccato il volo, e giusto qualche mese fa i giocatori avevano cominciato a esprimere il loro dissenso per la mancanza di aggiornamenti.

E stavolta sembra che la pazienza sia finita, perché i fan di Red Dead Online hanno già dato per morta la modalità online di RDR 2.

Talmente tanto che, come riporta PC Games N, stanno addirittura organizzando un funerale. Per il gioco stesso.

L’ultima volta che Red Dead Online fu aggiornato con nuovi contenuti è stato il 13 luglio 2021.

Il gioco ha sempre avuto un po’ di vita anche grazie alle mod, e in generale ad alcuni fan che hanno continuato a popolarlo, ma sembra proprio che anche l’ultima scintilla di interesse stia scomparendo.

Dopo un anno dal lancio dell’aggiornamento Blood Money, il sito dei fan Red Dead News ha lanciato un appello aperto ai giocatori di Red Dead Redemption 2, iniziando ad organizzare un funerale.

Who's up for it then? A funeral to celebrate one year of Red Dead Online being abandoned?

Dress up in your best funeral attire, get your friends to join, tag us in pics & use the hashtags below!

Save the date: Wednesday July 13th. Are you in?#RedDeadFuneral #SaveRedDeadOnline

— Red Dead News (@RedDeadRDC) July 5, 2022