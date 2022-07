Red Dead Redemption 2, un porting next-gen sarebbe stato cancellato

Red Dead Redemption 2 è tra i giochi più significativi della scorsa generazione di console e, al contrario di Grand Theft Auto V, non è mai tornato nell’attuale generazione di console.

Il capolavoro western, che potete trovare su Amazon, è ancora oggi un gioco apprezzatissimo e che continua a vendere molto.

I fan continuano ad aggiornare il gioco, ad esempio, con tantissimi contenuti amatoriali che rendono Red Dead Redemption 2 ancora più ricco.

E i più attenti non si lasciano sfuggire nessuno dei dettagli nascosti, anche i più impercettibili nel finale della storia.

Di recente Rockstar Games è tornata a parlare di tutti i suoi progetti in corso, tra cui GTA Online e Red Dead Online, compreso GTA 6.

La software house ha ridimensionato lo sviluppo di alcuni dei suoi giochi, potenziato degli altri, e in generale si sta preparando chiaramente per Grand Theft Auto VI.

Intorno alle dichiarazioni ufficiali ci sono stati tanti rumor dei soliti bene informati, e uno di questi riguarda proprio Red Dead Redemption 2 in versione next-gen.

Secondo un insider, il titolo western sarebbe dovuto tornare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un porting ad hoc. Il quale, però, è stato cancellato.

Per Tez2, it doesn't look like Rockstar Games wants to ship out a new enhanced version of #RedDeadRedemption2 for next-gen consoles anytime soon.

It's an absolute crime to abandon this game over GTAV. pic.twitter.com/lZWsJTX8sq

— Ben (@videotech_) July 7, 2022