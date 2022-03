C’è un nuovo soulslike 2D che si ispira a Sekiro, ed è meraviglioso

Gli appassionati di soulslike non hanno proprio di che lamentarsi, visto che l’uscita di Elden Ring – nuovo titolo di FromSoftware – ha lasciato il segno in queste settimane di grande calca.

Il vero erede della saga di Dark Souls ha infatti portato avanti il genere con tante novità di un certo peso e un’atmosfera davvero incredibile.

I soulslike avranno quindi vita lunga, considerando anche il titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ovvero Project Galileo.

Senza contare anche Thymesia, davvero promettente e in grado di riprendere parte dell’atmosfera originale della serie di Dark Souls. Ora, però, sta per sbarcare un altro souls – questa volta in 2D – ispirato a un grande classico come Sekiro Shadows Die Twice.

Come riportato anche da DSO Gaming, Red Candle Games ha rilasciato un teaser trailer per il suo prossimo gioco, Nine Sols.

Si tratta di un bellissimo e ispirato action-platform 2D disegnato a mano, con combattimenti in perfetto stile souslike alla Sekiro.

Il gioco promette di essere caratterizzato da meticolosi paesaggi in stile anime realizzati con estrema cura e animazioni basate sull’utilizzo di sprite bidimensionali e cutscene a tema.

Poco sotto, il teaser trailer del gioco:

Come notato dagli sviluppatori: «Ogni fotogramma è accuratamente disegnato in uno stile tradizionale, ci siamo impegnati a fondo per creare animazioni fluide e accattivanti».

Nel corso del gioco, i giocatori seguiranno le vicende di Yi nella sua vendicativa ricerca contro i 9 Sols, i formidabili governanti del regno del gioco.

I giocatori esploreranno un mondo fantasy oscuro in cui ogni percorso è irto di pericoli, mentre svelano i misteri di un’antica razza aliena legata a doppio filo al destino dell’umanità.

Red Candle Games mira a rilasciare Nine Sols nel corso del 2023, sebbene al momento manchi ancora una data di uscita esatta.

