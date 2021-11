Scorte di PS5 in arrivo? Sì, ma a quando in Italia?

PS5 sta per spegnere la sua prima candelina, un compleanno purtroppo reso in parte infausto dalla ormai nota carenza di scorte legata a doppio filo all’emergenza sanitaria.

I possessori di DualSense che hanno in questi mesi avuto modo di mettere mano a giochi come Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart sono infatti parecchio invidiati da coloro i quali non sono purtroppo ancora riusciti a portare a casa una console.

Vero anche che Sony le sta provando davvero tutte per garantire ai giocatori non ancora in possesso di una PlayStation 5 di poterne ricevere una, tanto da arrivare ad offrirne una gratis, ma solo per pochi.

Senza contare che proprio in questi giorni la compagnia ha portato PlayStation Direct anche in Europa, anche se solo in Germania. Ora, però, la situazione sembra stia iniziando ad espandersi ulteriormente.

Come riportato anche da PSU, lo store PlayStation Direct è arrivato anche altrove, dopo che il popolo tedesco ha potuto beneficiarne nei giorni scorsi.

Sony Interactive Entertainment ha infatti lanciato l’iniziativa anche nel Regno Unito: questo significa che ora è possibile acquistare una PS5 direttamente da Sony non appena le scorte torneranno disponibili.

PlayStation Direct è atteso nei prossimi giorni anche in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, sebbene al momento non è chiaro quando e come anche l’Italia potrà ricevere luce verde.

Ricordiamo anche che per ovviare al problema delle scorte in vista del Natale, la compagnia nipponica starebbe schierando addirittura delle forze aeree per affrontare l’alta richiesta prevista a fine anno.

Avete letto anche che Sony ha da poco lanciato ufficialmente il marchio PlayStation PC, una cosa che ha sicuramente fatto discutere (in senso buono) i giocatori?

Infine, avete letto che oggi è arrivato puntuale l’appuntamento con la nuova offerta della settimana di PlayStation Store, promozione ormai davvero imperdibile?