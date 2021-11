Volete una PS5? Sony porta PlayStation Direct in Europa

PS5 sta per festeggiare il suo primo compleanno, un compleanno costellato di successi e qualche grattacapo dovuto in primis alla carenza di scorte legata a doppio filo all’emergenza sanitaria mondiale.

I possessori di DualSense hanno in ogni caso avuto modo di trascorrere lunghi mesi in compagnia di giochi come Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, sebbene il meglio arriverà solo prossimamente.

Sony sta in ogni caso facendo i salti mortali per garantire ai giocatori non ancora in possesso di una PlayStation 5 di poter mettere mano a una console quanto prima, tanto da arrivare ad offrirne una gratis, ma solo per pochi.

Senza contare che, per cercare di ovviare al problema delle scorte in vista del Natale, la compagnia nipponica starebbe schierando addirittura delle forze aeree per affrontare l’alta richiesta prevista a fine anno, sebbene a quanto pare ora potrebbe aver trovato un metodo più “classico” per accontentare i giocatori europei ancora sprovvisti di PS5.

Come riportato anche da PSU, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PlayStation Direct – il suo negozio di punta per quanto riguarda l’hardware e gli accessori di gioco – sta ufficialmente iniziando la sua fase di rollout in Europa, da oggi.

PlayStation Direct prenderà infatti il via oggi in Germania, con Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo a seguire nelle prossime settimane.

La notizia è stata confermata dall’account Twitter di PlayStation Germania, il quale purtroppo non cita in alcun modo l’Italia.

In precedenza, PlayStation Direct è stato confermato nel Vecchio Continente a maggio, mentre al momento le date per il resto d’Europa devono ancora essere confermate.

Si tratta in ogni caso di un ulteriore modo per poter mettere mano alle introvabili PS4, visto che sarete in grado di acquistare una direttamente da Sony (ogni volta che ne avranno in magazzino, si intende).

Inoltre, come accennato negli scorsi mesi, i giocatori su PlayStation Direct saranno in grado di «acquistare una versione della PS5: Disc o Digital», al fine di evitare sold out e anche che ci sia chi tenti di accaparrarsene un numero spropositato e speculare sui siti di aste online.

