PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un amato platform

Anche oggi è arrivato puntuale come sempre l’appuntamento con la nuova offerta della settimana di PlayStation Store, l’imperdibile promozione su uno dei titoli più amati dagli utenti della console Sony.

Questa volta il protagonista della nuova promo della settimana è il quarto capitolo platform con protagonista un noto marsupiale, che ha segnato gli anni d’oro della prima PlayStation: se ancora non fosse chiaro di che gioco stiamo parlando, naturalmente si tratta di Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

La promozione settimanale sostituirà dunque quella dedicata a F1 2021, che rimarrà valida ancora per poche ore.

Fino alla prossima settimana sarà inoltre possibile approfittare di tante imperdibili offerte su grandi classici e rimasterizzazioni, che includono anche amate esclusive PlayStation.

Il nuovo capitolo di Crash Bandicoot rappresenta un vero e proprio nuovo capitolo del platform amato dai giocatori di vecchia data, per l’occasione ancora più difficile e ricco di contenuti.

Potrete infatti giocare non soltanto nei panni di Crash e Coco, ma anche interpretare altri iconici personaggi come il Dr. Neo Cortex, in un’avventura più incredibile che mai.

L’edizione digitale di Crash Bandicoot 4 It’s About Time, protagonista dell’offerta di PlayStation Store, include inoltre come contenuti bonus le skin Technicolor per Crash e Coco, oltre alla possibilità di ottenere in anteprima console le skin Marsupus Erectus e Potenziamento Serio.

Normalmente il titolo sarebbe acquistabile a 69,99€, ma per un periodo limitato potrà essere vostro all’incredibile prezzo di 34,99€, grazie a uno sconto del 50%.

Per poter approfittare di questa occasione, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale cliccando qui, così da poter procedere all’acquisto del gioco.

A differenza delle precedenti offerte settimanali, Sony ha deciso di concedere qualche giorno in più ai propri fan per sfruttare l’offerta, che resterà valida fino a sabato 20 novembre.

In tale data termineranno anche le promozioni di novembre, avviate all’inizio del mese e che includono un importante sconto su un amatissimo soulslike.