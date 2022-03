Scoperto come ottenere tantissime rune senza combattere in Elden Ring

Elden Ring è indubbiamente il soulslike più accessibile mai realizzato da FromSoftware, ma allo stesso tempo richiederà anche molta pazienza e l’abilità necessaria per sopravvivere alle sue battaglie, come sempre brutali ed estremamente pericolose.

Per avere delle maggiori possibilità, i giocatori dovranno impegnarsi nella raccolta di rune, la valuta di Elden Ring che servirà ad aumentare di livello e per potenziare i nostri attributi.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra guida dedicata, si tratta di una procedura indispensabile per poter proseguire l’avventura, ma che per alcuni giocatori potrebbe risultare impegnativo a causa della notoria difficoltà del gioco.

Proprio la possibilità di morire spesso è un aspetto che per Miyazaki è fondamentale nelle sue opere, al fine di rendere i giocatori felici di aver superato le difficoltà, pur essendo consapevole che non tutti gli utenti possono apprezzare questo aspetto.

Fortunatamente, alcuni giocatori esperti sono già riusciti a scoprire alcuni trucchi per un farming rapido delle rune, che consentiranno di guadagnarne in quantità estremamente elevata addirittura senza combattere (via Polygon).

Il canale YouTube TagBackTV in particolare ha illustrato un metodo estremamente semplice: in un’area di gioco di Elden Ring i giocatori potranno attivare un masso, che rotolando permetterà di guadagnare all’istante molteplici rune.

Ripetendo questa procedura per molteplici volte si potrà arrivare a guadagnare fino a 585mila rune ogni ora: la tecnica viene spiegata nel dettaglio nel video che vi proporremo di seguito.

Si tratta di un trucco particolarmente utile per chi non vuole prendersi alcun rischio, considerando che l’Interregno è un luogo particolarmente brutale.

Seguendo alla lettera i suggerimenti e con un po’ di pazienza e tempo libero a disposizione, sarete presto in grado di rendere il vostro Senzaluce estremamente potente e in grado di affrontare ogni pericolo.

Nonostante non sia ancora passata nemmeno una settimana dal day one, ci sono giocatori che si sono dimostrati talmente bravi da essere riusciti a sconfiggere un boss usando perfino il controller di Ring Fit Adventure, una periferica decisamente poco tradizionale.

Se volete diventare in breve tempo anche voi maestri del capolavoro di FromSoftware, non possiamo che lasciarvi ad altri utilissimi suggerimenti che troverete nella nostra guida dedicata a Elden Ring, in continuo aggiornamento.