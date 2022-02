Elden Ring è troppo difficile? Miyazaki spiega il perché (ed è “dispiaciuto”)

In questi giorni molti fan hanno finalmente avuto la possibilità di mettere le mani su Elden Ring, l’ultimo attesissimo capolavoro di FromSoftware e di Hidetaka Miyazaki.

La grande difficoltà dei soulslike è da sempre un marchio di fabbrica inconfondibile della compagnia, apprezzato soprattutto dai giocatori hardcore: per questo motivo, Elden Ring non poteva certo rappresentare un’eccezione alla regola.

La software house ha comunque voluto lavorare molto sul bilanciamento di quest’ultima produzione, sottolineando che la loro intenzione non è mai stata quella di realizzare boss difficili senza motivo, ma molti giocatori inesperti hanno comunque manifestato le proprie perplessità.

Hidetaka Miyazaki ha voluto rispondere proprio a tale fascia di utenza, evidenziando come mai la morte è così importante nelle sue produzioni videoludiche.

In un’intervista concessa a The New Yorker (via PC Gamer), il game director ha infatti voluto commentare la difficoltà delle sue produzioni e le relative critiche arrivate da alcuni giocatori, che potrebbero rimanere preoccupati per la possibilità di morire spesso.

Miyazaki stesso ha ammesso di non essere mai stato un abile giocatore, ma che é proprio per questo che ritiene che le difficoltà siano così importanti, sia in Elden Ring che nelle sue precedenti produzioni:

«Non sono mai stato un giocatore bravo, io muoio tantissime volte. Ma se la morte deve essere qualcosa di più di un semplice simbolo del fallimento, come faccio a darle valore? Come posso rendere la morte divertente?»

Ed è proprio nel tentativo di rispondere a questa domanda che i soulslike hanno proposto sfide estremamente difficili, ma non impossibili e che premiano la volontà dei giocatori a superarle.

Hidetaka Miyazaki è però più che consapevole che non tutti gli utenti possano pensarla allo stesso modo, motivo per il quale si è detto «dispiaciuto» nei confronti di tutti coloro ritengano l’avventura troppo difficile da superare.

L’unica volontà del game director è quella di «far provare la gioia di superare le difficoltà al maggior numero di giocatori possibili», ribadendo con queste affermazioni che si tratta di una precisa scelta di game design che intende premiare tutti coloro che non vogliono arrendersi.

Bandai Namco è però consapevole che molti utenti potrebbero comunque ritrovarsi in difficoltà, motivo per il quale ha deciso di pubblicare una videoguida ufficiale che possa aiutare i più inesperti con qualche utile trucchetto.

Anche noi di SpazioGames abbiamo deciso di pubblicare la nostra guida di Elden Ring, in continua espansione con i migliori suggerimenti e consigli per iniziare e proseguire la vostra avventura.