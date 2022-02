Elden Ring è difficile? Chiedetelo a chi ha battuto un boss usando Ring Fit

Ogni volta che esce un nuovo soulslike si torna a parlare, comprensibilmente, del tema della difficoltà, ed Elden Ring non fa eccezione.

In fondo la saga di Dark Souls è diventata celebre facendosi forza di questa caratteristica, ovvero un livello di sfida mediamente molto elevato.

Sulla questione si è addirittura espresso lo stesso Miyazaki, che ha spiegato perché anche Elden Ring segue la stessa filosofia di tutti gli altri suoi prodotti.

Nonostante le diatribe sulla questione difficoltà, l’ultimo titolo di From Software è stato un successo ogni oltre aspettativa, infrangendo vari record.

Una delle cose più affascinanti dei soulslike è senz’altro la community che si viene a creare intorno ad ogni titolo, che diventa poi una sola entità sotto l’egida di From Software.

Giocatori che sviscerano i titoli con una grande perizia, che condividono le loro scoperte e le loro imprese. Le quali sono spesso sfoggio di abilità, o modi per giocare decisamente strani.

Come il fan di Elden Ring che, come riporta PCGamesN, è riuscito a sconfiggere un boss usando la periferica di Ring Fit Adventure.

Pensate sia una follia? Lo è, effettivamente, ma la performance è andata in diretta su Twitch e potete guardarla con i vostri occhi a questo indirizzo.

Super Louis 64, questo il nome del content creator, è riuscito a sconfiggere Eldtree Burial Watchdog, Bloodhound Knight Darriwil, e altri nemici usando la periferica del gioco di fitness per Nintendo Switch.

Se Elden Ring era già difficile, giocare mentre si suda, i muscoli si indolenziscono, e il battito cardiaco sale a dismisura, è qualcosa di decisamente nuovo.

Il nostro eroe aveva già affrontato Dark Souls II sempre con Ring Fit Adventures, e potete recuperare la sua performance a questo indirizzo.

Se state affrontando il titolo di From Software in queste ore, vi consigliamo di recuperare la nostra approfondita guida. Non vi spiegheremo come si gioca con il Ring Fit, però.