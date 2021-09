Scalebound “rivive” su Bayonetta 3, ma non nel modo che immaginate

Gli appassionati Xbox certamente ricorderanno Scalebound, l’attesissimo titolo di Platinum Games che venne purtroppo improvvisamente cancellato da Microsoft, evidentemente non soddisfatta delle performance del titolo.

Sebbene non sia ancora chiaro se in futuro l’IP sarà in qualche modo riportata in vita, pare che gli sviluppatori non abbiano mai dimenticato quello che avrebbe potuto essere un grande franchise, decidendo di introdurre una meccanica nel terzo capitolo di Bayonetta.

Dopo tanti anni di lunga attesa, Bayonetta 3 ha infatti finalmente svelato il suo gameplay all’interno dell’ultimo Nintendo Direct, indicando anche una generica finestra di lancio.

Pochi giorni prima, gli sviluppatori avevano dichiarato come la decisione di non mostrare il titolo non spettasse a loro, ma a Nintendo: la casa di Kyoto deve aver dunque deciso che finalmente fosse giunta l’ora di rivelare nuovi dettagli.

L’ex lead producer di Scalebound, Jean Pierre Kellams, ha infatti svelato che a dirigere Bayonetta 3 sarà Yusuke Miyata, proprio lo sviluppatore che era stato incaricato dell’esclusiva Xbox ormai cancellata (via Video Games Chronicle).

Una delle nuove feature chiave osservate nel trailer gameplay di Bayonetta 3 è la possibilità di controllare le creature evocate, portandole ad affrontare battaglie feroci in maniera simile ad uno scontro tra «kaiju».

Secondo quanto affermato da Jean Pierre Kellams in un tweet, sembra proprio che tale meccanica includa una feature che era stata prevista proprio su Scalebound e che sarebbe stata ri-utilizzata per il terzo capitolo di Bayonetta:

Yeah… The controlling the summons thing looks VERY similar to a mechanic that we had in Scalebound to control Thuban. Now that I've gotten to rewatch the trailer, I'm really psyched for that. :) https://t.co/d30zQm4i8z — JP Kellams (@synaesthesiajp) September 24, 2021

«La parte dove si controllano le evocazioni sembra MOLTO simile a una meccanica che avevamo implementato su Scalebound per controllare Thuban. Adesso che ho avuto modo di rivedere il trailer, ciò mi rende davvero entusiasta».

Platinum Games avrebbe dunque deciso di riprendere una meccanica precedentemente prevista per Scalebound ma che, dopo la cancellazione del progetto, sarebbe stato un peccato scartare definitivamente.

Anche grazie all’introduzione di questa meccanica, il trailer di Bayonetta 3 ha attirato molto l’attenzione degli appassionati, che adesso sono curiosi di scoprire più da vicino in che modo ciò cambierà il gameplay di questo folle e atteso action game su Switch.

La nuova feature si chiamerebbe Demon Slave: lo stesso director ha avuto modo di parlarne approfonditamente, svelando ulteriori dettaglio sul gameplay del titolo.

Anche nella nostra analisi del gameplay avevamo menzionato come tale feature assomigliasse proprio a quanto assistito all’esclusiva Xbox: si tratterebbe dunque di una curiosa conferma rispetto a quanto visto nel trailer.

Inoltre, in un nostro precedente speciale avevamo avuto modo di paragonare Bayonetta 3 proprio con Scalebound per via dello sviluppo travagliato: fortunatamente, pare che almeno in questo caso il finale sarà diverso.