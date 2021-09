Bayonetta 3 esiste, Platinum Games vorrebbe mostrarlo ma… non può

In una giornata dominata, comprensibilmente da PlayStation, c’è un piccolo spiraglio di Nintendo perché si torna a parlare di Bayonetta 3.

Il titolo, annunciato un secolo e mezzo fa, è scomparso dalle scene lasciandoci solo con un teaser e un Bayonetta 2 come ultimo episodio.

Negli anni c’è stato ovviamente un gran battibecco sulla questione, in particolare una serie di domande ad Hideki Kamiya che, spesso, ha risposto al vetriolo come suo solito.

Nel mentre anche Nintendo è stata chiamata in causa, che ha detto la sua su Bayonetta 3 ma sempre lasciando un certo dubbio ai fan.

Di recente Hideki Kamiya, che ha curato tanti franchise di Platinum Games tra cui Astral Chain, è tornato recentemente a parlare proprio di Bayonetta 3.

In quello che è l’ennesimo twist della comunicazione del gioco viene fuori che sì, Bayonetta 3 esiste, e Platinum Games vorrebbe mostrarlo ma… non può.

In una lunga chiacchierata con VGC, il design ha parlato dell’avanzamento dello stato dei lavori, che Atsushi Inaba ha definito “tutto ok”, in aggiunta.

Quindi, perché non stiamo ancora vedendo nulla del gioco? Essendo una pubblicazione di Nintendo, a quanto pare lo studio di sviluppo non ha potere decisionale:

«Se ti ricordi l’ultima volta, ho detto che anche se tutti stanno chiedendo di Bayonetta 3, forse dovete dire a tutti di dimenticarvelo per un po’. Devo mantenere quella posizione perché, alla fine, non spetta a noi scegliere cosa dire e quando dirlo. Come tutti stanno morendo dalla voglia di vederlo anche noi vogliamo davvero, davvero tanto farlo uscire. Tutti quelli che stanno lavorando al progetto sono ovviamente molto fieri di quello che stiamo facendo, e voglono che tutti vedano quello che stiamo facendo.»

Se non altro in queste parole criptiche, ancora una volta, c’è la conferma che in qualche modo il gioco esiste. Solo che Nintendo, a quanto pare, sta aspettando il momento giusto per annunciarlo.

Questo ci fa ben sperare, perché ultimamente avevamo cominciato a pensare che Bayonetta 3 sarebbe potuto diventare il nuovo Scalebound.

Chissà che proprio al prossimo Nintendo Direct, che sembra sempre più vicino, non si possano scoprire delle informazioni in più.

Tra questi annunci ci potrebbe anche essere quello del taglio di prezzo di Nintendo Switch, di cui si parla ormai da un po’.