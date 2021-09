Bayonetta 3, director parla del gameplay e del Demon Slave

Dopo averci fatto aspettare per tanti anni, finalmente Bayonetta 3 si è mostrato durante l’ultimo Nintendo Direct con tanto di gameplay.

A seguito dell’ultimo capitolo uscito su Wii U, e poi successivamente anche su Switch, il franchise di Platinum Games è rimasto in pausa per davvero tanto tempo.

Talmente tanto che, non molto tempo fa, avevamo cominciato a dubitare del fatto che Bayonetta 3 fosse addirittura ancora nei piani di Nintendo.

“Bayonetta 3 non esiste” era ormai diventato un meme, questo nonostante anche alcune rassicurazioni da parte di Hideki Kamiya sullo stato dei lavori.

Invece, proprio ieri notte è stato mostrato un lungo filmato che, senza troppi fronzoli, ci ha mostrato subito le potenzialità del gameplay del nuovo titolo di Platinum Games.

E oggi, tramite IGN US, abbiamo finalmente modo di scoprire qualche novità su ciò che la protagonista potrà fare in Bayonetta 3, il modo in cui combatterà.

I giochi di Platinum Games sono prima di tutto gameplay, stile e tecnica, e da questo nuovo episodio della saga della strega di Umbra non ci aspettiamo niente di meno rispetto a quanto visto in passato.

Dopo quanto visto in Astral Chain, cosa possiamo aspettarci da questo nuovo titolo? Yusuke Miyata, director di Bayonetta 3, parla della nuova meccanica chiamata Demon Slave:

«A differenza delle Climax Summons dei giochi precedenti che sconfiggevano automaticamente i nemici e tornavano all’Inferno, questa meccanica permette ai giocatori di controllare i demoni durante il gameplay, e scatenare una serie di azioni intuitive»

Miyata ha anche aggiunto che le abilità di ogni demone sono varie, ed ognuna sarà più o meno utile in diverse situazioni di gioco.

Effettivamente, durante il trailer, abbiamo visto la protagonista controllare una serie di mostri diversi, con la possibilità di passare dall’uno all’altro in qualsiasi momento.

Se, come noi, volete guardare e riguardare il trailer per scoprire ogni dettaglio, qui trovate l’annuncio di Bayonetta 3, con altre informazioni e screenshot.

Per quanto riguarda il Nintendo Direct, invece, se vi siete persi qualche novità dei 40 minuti totali di evento potete approfittare del nostro recap.

Tra gli annunci c’è stato anche il reveal del cast completo del prossimo film di Super Mario, di cui Chris Pratt sarà protagonista.