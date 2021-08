RTX 3090, fan scopre una brutta “sorpresa” dopo aver speso 1500$

È plausibile pensare che se deciderete di spendere oltre 1500 dollari per acquistare RTX 3090 Founders Edition, una delle più potenti GPU disponibili sul mercato, vi aspetterete solo le migliori prestazioni possibili.

Dopo aver testato la sua GPU, ha però scoperto che la sua RTX 3090 raggiungeva temperature record di 230 gradi: dopo aver deciso dunque di aprirla per capire quale fosse il problema, ha scoperto una brutta e inaspettata sorpresa al suo interno.

Non era colpa di titoli particolarmente pesanti, come il nuovo gioco di Amazon che era stato segnalato essere in grado di «friggere» le RTX 3090.

La GPU di Nvidia è particolarmente richiesta dai giocatori più esigenti, tra i quali c’è anche Henry Cavill, l’attore protagonista della serie The Witcher che ha esibito la sua orgogliosamente.

L’utente Reddit antonyjeweet ha però condiviso sul forum pcmasterrace (via Kotaku) la sua curiosa brutta avventura con la GPU di Nvidia, mostrando pubblicamente una bizzarra scoperta.

Il fan aveva infatti deciso di aprire la GPU per provare a sostituire la pasta termica, sospettando che potesse essere quella la causa del bizzarro surriscaldamento della scheda grafica.

Tuttavia, dopo aver aperto la sua RTX 3090, l’utente ha scoperto che dentro la GPU era presente un guanto da dito, evidentemente rimasto al suo interno per errore durante la fase di produzione:

Il fan ha sottolineato di aver acquistato la scheda grafica direttamente da Nvidia, trattandosi della Founders Edition dal valore di oltre 1500 dollari.

Nvidia inizialmente aveva comunicato all’utente di aver perso i diritti di garanzia, avendo aperto il prodotto con le sue mani: tuttavia, dopo aver notato la strana sorpresa, si sono messi a totale disposizione del fan per un’eventuale riparazione.

Al momento sembrerebbe però che rimuovere il guanto sia servito a far tornare la GPU a prestazioni decisamente più «fresche»: il fan ha infatti segnalato che la scheda grafica adesso raggiunge temperature normali.

La scheda grafica RTX 3090 è in grado di garantire performance eccezionali: Red Dead Redemption 2 in 8K grazie alla GPU di Nvidia diventa fotorealistico.

Per questo motivo, le GPU della serie RTX 30 sono particolarmente ambite sul mercato: tuttavia Nvidia ha ammesso che tanti giocatori non riusciranno ad averle entro il 2021.

La ricerca non è aiutata dai prezzi folli che hanno raggiunto alcune schede grafica: la RTX 3080 è arrivata a costare fino a 4000 dollari.