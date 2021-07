Il nuovo gioco di Amazon parte bene (ma “frigge” le RTX 3090)

Il nuovo gioco di Amazon, New World, è partito piuttosto bene ma presenta un problema tecnico di non poco conto: “frigge” le schede grafiche RTX 3090.

New World è un MMORPG firmato dagli Amazon Game Studios, in uscita quest’estate dopo una lunga attesa.

Il titolo era inizialmente in programma per maggio 2020 ma, a causa della pandemia, è stato rinviato a più riprese.

Il nostro primo provato risale addirittura al 2019, quando l’uscita per PC sembrava davvero a portata di mano.

New World, the open world MMO from Amazon Games Studio, is finding success with its closed beta.

– Pre-orders were one of the top sellers on Steam last week. (One of the ways to get access)

– Closed beta hit 190k PCCU on day 1

– Twitch peak concurrent viewers hit 720k pic.twitter.com/1YWBKhGvWn

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 21, 2021