Red Dead Redemption 2 con la RTX 3090 è fotorealistico

Red Dead Redemption 2 è un titolo così sorprendente, specie dal punto di vista visivo, che ogniqualvolta viene a galla un nuovo dettaglio o curiosità sul gioco i fan restano letteralmente a bocca aperta

La cosa è doppiamente sorprendente, visto che il titolo Rockstar è uno dei giochi della generazione da poco conclusa.

Dopo alcune chicche legate all’intelligenza artificiale dei personaggi, Red Dead Redemption 2 torna a far parlare di sé grazie a un video che mostra il gioco a una risoluzione 8K grazie alla potenza di una GPU NVIDIA RTX 3090.

Nel nuovo video (per gentile concessione di Wccftech) possiamo vedere il sequel del titolo uscito nel 2018 in esecuzione su PC, con impostazioni ultra max assieme al tool per aumentare la risoluzione delle immagini in ray tracing, Reshade.

La resa dei colori, delle ombre, della nitidezza e, più in generale, l’intera veste grafica del gioco già impressionante di suo, rende il titolo western di Rockstar la cosa più simile alla realtà che vedrete oggi.

Dopotutto, parliamo di un gioco che è stato in grado di diventare l’oggetto di un corso presso un’università americana (e poco non è).

Anche l’altrettanto celebre GTA V è stato da poco migliorato dai fan grazie alla Ultimate Mod che lo ha trasformato in 4K con ray tracing.

Rockstar non ha in ogni caso dimenticato l’importanza del suo gioco ambientato nel Far West, visto che il supporto degli sviluppatori continua grazie a Red Dead Online, il comparto multigiocatore recentemente diventato anche standalone.

Gli appassionati sperano però che possano ancora arrivare dei DLC singleplayer che mostrino la trama di Red Dead Redemption 2 sotto punti di vista differenti rispetto a quelli dei protagonisti originali.