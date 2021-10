RTX 30 raggiunge prezzi folli: oltre 3000 euro per una GPU

L’attuale crisi del settore tecnologico si è riversata anche nel mercato delle GPU, causando degli incredibili sovrapprezzi per le schede grafiche della serie RTX 30 di Nvidia e non solo.

Le GPU come RTX 3060 Ti e le ultime versioni delle GPU continuano infatti ad essere particolarmente difficili da acquistare per via della scarsa reperibilità e per gli aumenti dei prezzi che, in alcuni casi, sono arrivate a costare perfino l’85% in più rispetto al prezzo di base.

Le nuove schede grafiche sono sicuramente tra le più amate dei giocatori: anche i dati di Steam dimostrano che, nonostante sia difficile riuscire a trovarle, le GPU sono molto popolari tra i PC gamer.

C’è però anche chi dopo aver speso oltre 1500 euro si è ritrovato una brutta sorpresa: c’è comunque da dire che quel prezzo è molto più ragionevole rispetto a certe cifre che è possibile trovare oggi nei principali mercati di tutto il mondo.

Un rapporto di 3DCenter.org (via Wccftech) ha infatti rivelato che in realtà le GPU sono diventate leggermente più facili da acquistare, ma che i prezzi disponibili sul mercato non rifletterebbero affatto questo cambiamento.

Nel rapporto viene infatti sottolineato che le attuali esagerazioni di prezzo starebbero per essere «cementate» come se fossero il loro reale standard, dato che le cifre hanno subito pochi cambiamenti nel corso delle ultime settimane.

I negozi online presi in esame dal rapporto riguardano in particolar modo il mercato tedesco e quello austriaco: la GPU che ha subito il più grande aumento di prezzo è stata senza dubbio la RTX 3080, arrivando a costare anche l’85% in più rispetto a quello che è il prezzo stabilito dai produttori.

Naturalmente non sono da sottovalutare nemmeno le cifre raggiunte da RTX 3090, che pur limitandosi ad un «semplice» 52% sono arrivate a far schizzare i prezzi delle GPU fino a 3469€.

Effettivamente, anche nel mercato italiano la situazione non appare affatto diversa: basta consultare i più grandi rivenditori online di elettronica per vedere come queste cifre siano ormai diventate una costante anche sul nostro territorio per le RTX 30.

Nel caso di AMD, la situazione appare addirittura ancora più grave: le GPU possono arrivare a costare anche il 114% in più rispetto al prezzo stabilito, costringendo gli utenti a spendere più del doppio.

Insomma, se siete alla ricerca di una nuova GPU per il vostro PC sarà necessario tenere conto dell’attuale crisi del settore: la speranza dei giocatori è naturalmente che i prezzi possano presto tornare alla normalità.

Considerando che il nuovo gioco di Amazon è stato accusato di «friggere» le RTX 3090, forse potrebbe essere un bene dunque aspettare tempi migliori per fare un aggiornamento al vostro PC.

La situazione delle GPU è diventata talmente irreale da aver spinto anche alcuni fan ad inserire le RTX 3080 su Skyrim: adesso sarà dunque possibile riuscire a trovarle all’interno del gioco Bethesda.

Forse non è però la notizia più assurda legata a queste GPU: sapevate che sono state utilizzate le RTX 3080 per delle scarpe da PC gamer?