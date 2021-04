Rockstar Games aggiorna a sorpresa due classici (con un regalo)

A distanza di oltre dieci anni dall’uscita, Rockstar Games ha reso disponibili degli update inaspettati per le versioni PC di L.A. Noire e Max Payne 3.

Si tratta di due franchise molto apprezzati dal pubblico, ai quali la software house americana ha finora deciso di non concedere una nuova possibilità.

Rockstar ha infatti buoni motivi per continuare a gioire del successo di Grand Theft Auto V (che ha fatto registrare una performance niente male proprio nel mese di aprile) e Red Dead Redemption 2.

I due action free roaming in salsa crime e western continuano a suscitare un vivo interesse nella community e c’è chi ha deciso di mettersi al lavoro su una mod per dare ulteriore lustro alle avventure di Michael, Franklin e Trevor su PC.

La fedeltà garantita dai fan alla seconda incarnazione dell’epopea Rockstar è ugualmente tangibile.

Il titolo è infatti costellato da una miriade di particolari in grado di accrescerne realismo, profondità e rigiocabilità, tra cui uno, scoperto di recente, relativo ai pesci e al modo in cui questi ultimi subiscono gli effetti del vibrante mondo di gioco.

Gli aggiornamenti che la software house ha pubblicato includono anche la graditissima possibilità di riscattare gratuitamente tutti i DLC, come riportato da Eurogamer.net.

È bene precisare che il “regalo” è compatibile esclusivamente con le versioni base dei due titoli, e non con L.A. Noire The VR Case Files, l’avventura di Cole Phelps in realtà virtuale disponibile dal 2017 per PC e successivamente anche per Playstation VR.

Il tempo trascorso dal lancio di Max Payne 3 ed L.A. Noire è effettivamente parecchio, e la scelta di Rockstar ha destato una certa sorpresa, non essendoci stato alcun avviso nei giorni precedenti alla pubblicazione dell’aggiornamento.

Non si tratta dell’unica proposta gratuita in corso negli ultimi giorni: Sony ha infatto confermato che la sua iniziativa Play at Home proseguirà andando ad aggiungere nuovi titoli nel prossimo futuro.

Rimanendo in tema Playstation e contenuti rilasciati gratuitamente, vi ricordiamo che da oggi è disponibile, su PS4 e PS5, Horizon Zero Dawn Complete Edition, edizione definitiva delle avventure di Aloy.

Nella speranza di avere buone nuove sulle saghe “poliziesche” di Rockstar, i fan possono ingannare l’attesa cercando di portare a termine Grand Theft Auto V con il minor numero di uccisioni possibile: c’è infatti chi ci ha provato andando incontro a un esito sorprendente.