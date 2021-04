Red Dead Redemption 2, fan scopre il realistico comportamento dei pesci

Red Dead Redemption 2 propone un’esperienza realistica e immersiva grazie alla mole di dettagli e segreti che non smettono di stupire i giocatori più attenti.

I fan dell’epopea western di Rockstar Games non hanno mai smesso di cimentarsi nella riscoperta del titolo, imbattendosi in particolari interessanti e realistici come questo segreto che ci consente di riprenderci da una sbornia semplicemente bevendo del caffè.

I componenti della gang di Dutch Van Der Linde sono entrati (chi più, chi meno) nel cuore dei giocatori e c’è anche qualcuno che si è messo in cerca dell’abitazione di Josiah Trelawny trovandone la posizione esatta all’interno di Saint Denis.

L’attenzione dedicata dagli sviluppatori alla creazione di un universo di gioco pulsante e realistico è riscontrabile anche negli NPC, in grado di riservare dei comportamenti davvero sorprendenti.

Uno degli aspetti più curati di Red Dead Redemption 2 è il suo ecosistema. Il titolo consente infatti al giocatore di cimentarsi in attività di caccia e pesca mettendogli a disposizione un gran numero di esemplari tra cui volatili, mammiferi e animali acquatici.

Esplorando la zona di Ambarino, l’utente di Reddit Caatterpill420 ha effettuato un’interessante scoperta proprio inerente alla fauna marina.

Come ci mostra il video, i pesci usano le cascate per spostarsi e alcuni di loro, similmente a quanto avviene nella realtà, finiscono sulla terraferma a causa della forte pressione dell’acqua.

Questo curioso dettaglio, se sfruttato a dovere, consente al giocatore di raccogliere un bel po’ di pesce per cucinarlo o semplicemente conservarlo.

Un altro interessante particolare sul mondo marino è riscontrabile nelle acque di Saint Denis, contaminate da fabbriche o impianti di produzione .

Alcuni pesci subiscono direttamente gli effetti dell’inquinamento della zona industriale, chiaramente visibili sulle squame degli animali una volta portati in superficie.

I dettagli dell’open world di Rockstar Games riguardano ogni aspetto del gameplay, a partire dalla profondità della storia e dalle scelte che il gioco ci porta a compiere. Un fan ne ha individuata una che potrebbe esservi sfuggita proprio pochi giorni fa.

Restando in tema di sorprese, la community si è inoltre recentemente espressa su quale potrebbe essere, tra i tanti, l’easter egg più bello.

Ha sorpreso di certo anche la scoperta che il gameplay di Red Dead Redemption 2 è stato rubato per realizzare lo spot di un titolo mobile, a testimonianza dell’indiscutibile realismo dell’ultima fatica dei creatori di GTA.