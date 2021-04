GTA V, anche da “pacifisti” il numero minimo di uccisioni è impressionante

Nonostante la sua natura volutamente open world sandbox, che permette agli utenti di giocare nel modo che preferiscono, è improbabile che GTA V venga acquistato con la volontà di comportarsi come bravi cittadini.

La saga è infatti costantemente al centro di polemiche proprio per la sua natura di saga «criminale» che permette di effettuare furti ed uccisioni: una delle ultime accuse è arrivata dal Parlamento australiano, in maniera assurda, in seguito ad uno scandalo sessuale.

Ci sono mod che però spingono gli utenti a provare a comportarsi in maniera opposta e provare a combattere il crimine piuttosto che causarlo, come quella che introduce il supereroe Spider-Man nel mondo di GTA San Andreas.

Tuttavia, se vorrete proseguire nella storia di gioco, prima o poi il titolo vi obbligherà a fare delle uccisioni, in quanto alcune missioni non potranno procedere senza aver eliminato alcuni nemici.

Una run 'pacifista' di GTA V vi porterà comunque a compiere più di 700 uccisioni.

Il canale YouTube SEX-POSITIVE GAMER, come riportato dai colleghi di Kotaku, ha deciso dunque di fare un esperimento e provare a capire il numero minimo di uccisioni che sarà necessario fare per poter completare la storia.

Nonostante abbia dunque portato a termine una run «pacifista», il numero finale è a dir poco impressionante: il totale accumulato è infatti di 726 uccisioni totali su GTA V.

Per arrivare a questo risultato, l’utente ha cercato di utilizzare sempre il metodo più veloce per completare una missione, evitando di investire pedoni o di farsi inseguire senza alcuna necessità dalla polizia.

L’incredibile e dettagliato processo può essere osservato qui sotto, nel video pubblicato direttamente su YouTube:

In particolare, il numero totale sarebbe ottenuto sommando le uccisioni di Michael (172), Franklin (295), e Trevor (258), più una finale condivisa da tutti e 3 i protagonisti.

Forse potrebbe anche risultare particolarmente sorprendente per i fan anche il fatto che Trevor Philips alla fine non sia risultato il migliore «killer» della storia, guadagnandosi comunque un rispettabile — più o meno — secondo posto.

All’interno di GTA V non potrete ovviamente solo rubare auto o uccidere persone, ma anche compiere spettacolari acrobazie: in un video abbiamo avuto modo di ammirare quelle con la BMX.

Se volete provare anche voi ad uccidere il minor numero di persone possibili, vi ricordiamo che GTA V è stato incluso da pochi giorni all’interno del catalogo Xbox Game Pass: tutti gli abbonati al servizio potranno dunque giocare al quinto capitolo della serie senza costi aggiuntivi.